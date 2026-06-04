У російському Санкт-Петербурзі проходить путінський "міжнародний економічний форум", на якому відбувся анонс хокейного матчу між країною-агресором та США. Поєдинок вже 1 липня прийматиме ворожа столиця Москва.

Наразі Росія залишається відстороненою від світового хокею і гарантовано не візьме участь у наступному чемпіонаті світу в елітному дивізіоні, на якому вперше за 20 років гратиме команда України, нагадує 24 Канал.

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Чому США погодились провести товариський матч з Росією?

Російські ЗМІ спробували подати історію з проведенням хокейної гри як повернення росіян у великий спорт і пафосно заявили про те, що між Росією та США "тане лід".

Насправді ж є один суттєвий нюанс: з високою ймовірністю аж ніяк не йдеться про матч національних збірних. Та й навіть не про поєдинок за участі професійних хокеїстів.

Анонсована зустріч, як заявили в кулуарах путінського форуму, відбудеться між командами Торговельно-промислової палати Росії та Американської торговельної палати. Тобто до спорту ця подія взагалі матиме мінімальне відношення і носитиме лише пропагандистський характер – як і більшість того, що відбувається у Росії.

Як Трамп хотів використати хокей для налагодження відносин з Росією?

У контексті анонсу матчу США – Росія журналісти пригадали, що президент США Дональд Трамп під час переговорів з російським диктатором Путіним нібито пропонував провести гру між командами американської Національної хокейної ліги NHL та Континентальної хокейної ліги, якою керують представники країни-агресора. Проте ця ідея так і не була реалізована.