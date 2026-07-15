Країни Європи не пускають Росію на турніри попри рішенню МОК – хто обмежив росіян

Російські спортсмени не позбавились усіх організаційних проблем після повернення у світовий спорт, яке їм організував МОК. Чимало країн не дають атлетам країни-агресора візи.

Представники Росії не завжди можуть отримати робочу візу в європейські країни, де відбуваються міжнародні старти. Про поточну ситуацію розповідає 24 Канал.

Хто не хоче бачити росіян у себе

Ще 7 липня Міжнародний олімпійський комітет зробив російським атлетам щедрий подарунок, коли тимчасово скасував призупинення членства ОКР.

Щоправда, є країни, які цьому протидіють. Процес недопуску росіян до спортивних арен розпочався ще до рішення МОК, адже й раніше міжнародні федерації з певних видів спорту повертали їх збірні до змагальної програми.

Зокрема, у червні Іспанія не дала візи збірній Росії зі стрільби з лука. Тоді ж у Португалії погодились пропустити на змагання стрибунів на батуті.

Однак, умовою для цього був виступ росіян у нейтральному статусі. Збірна Росії від такої пропозиції відмовилася.

На початку поточного місяця польський Краків приймав чемпіонат світу серед молоді та юніорів з веслувального слалому. Місцеве законодавство не дозволило потрапити представникам країни-агресорки до списку учасників.

Що сталось після рішення МОК

Міжнародний олімпійський комітет власним рішенням створив собі проблеми у Євросоюзі. Там обговорюють можливість припинення фінансування цієї організації континентальною спільнотою.

Навіть попри це чиновники МОК готові сприяти російським спортсменам у вирішенні візових питань в Європі.