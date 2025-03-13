Російського футболіста Реал Сосьєдада не пустили до Англії на матч Ліги Європи

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи іспанський Реал Сосьєдад на виїзді зустрінеться з англійським Манчестер Юнайтед. Один з футболістів "біло-синіх" не допоможе своїй команді через паспорт країни-терористки.

Російський легіонер Реал Сосьєдада Арсен Захарян у складі команди мав вирушити на матч Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед. Проте в аеропорту Мадрида у футболіста виникли проблеми з документами, пише 24 Канал з посиланням на El Diario Vasco.

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Росіянина завернули по дорозі в Англію

Захаряну не дозволили сісти на літак до Великої Британії через проблему з візою. Через це він провів вечір середи у Парижі разом зі своїм одноклубником Хамарі Траоре, який мав схожу проблему.

Вранці, 13 березня, усі питання з Траоре були вирішені. А от Захарян не зміг отримати необхідні документи. Росіянин змушений був змиритися та повернутися в Мадрид. Власник паспорта країни-агресорки спостерігатиме за діями своєї команди у матчі з МЮ по телевізору.

Нагадаємо, що Реал Сосьєдад придбав Арсена Захаряна влітку 2023 року. "Баски" заплатили московському Динамо за перехід росіянина 13 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні гравець збірної Росії зіграв за Реал Сосьєдада лише 4 матчі, забив 1 гол та віддав 1 асист. У домашньому матчі ЛЄ проти Манчестер Юнайтед (1:1) Захарян не потрапив до заявки.