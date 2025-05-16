Росіян і білорусів не повернуть до баскетбольних змагань
- ФІБА вирішила продовжити відсторонення російських і білоруських команд від міжнародних змагань з баскетболу до серпня 2025 року.
- Відсторонення забороняє участь у майбутніх турнірах, таких як чоловічий чемпіонат Європи 2025, кваліфікаційні турніри до жіночого чемпіонату світу-2026, та Кубок світу 3×3.
- Очікується, що командам можуть продовжити заборону на ще один рік після засідання виконавчого комітету в кінці літа.
Центральна рада ФІБА ухвалила рішення не допускати росіян і білорусів до міжнародних змагань з баскетболу. Їм продовжили термін відсторонення.
З початком повномасштабної війни в Україні національні команди Росії та Білорусі отримали бан від ФІБА. Завдяки цьому атлетам ворожих країн заборонено брати участь у міжнародних змаганнях з баскетболу.
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Турніри залишаться під забороною
Під час засідання Центральної ради ФІБА було вирішено продовжити термін відсторонення російських і білоруських команд від участі в усіх змаганнях під егідою асоціації, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу ФІБА.
Відсторонення поки продовжене до серпня 2025 року. Очікується, що наприкінці літа на засіданні виконавчого комітету командам заборонять участь у міжнародних змаганнях ще рік ще рік.
Відзначимо, що у 2025-му році відбудуться чоловічий чемпіонат Європи з баскетболу, кваліфікаційні турніри до жіночого чемпіонату світу-2026 та Кубок світу 3×3.