Расписание, результаты и видео голов 1/4 финала чемпионата мира-2026

Восемь команд продолжают борьбу за Кубок мира. Каждую из них отделяют всего три победы от самого желанного трофея в футболе.

Чемпионат мира окончательно переместился в США: все матчи теперь будут проходить исключительно на территории США. Участники полуфиналов окончательно станут известны уже 12 июля, сообщает 24 Канал.

Кто вышел в четвертьфинал чемпионата мира?

Европа в очередной раз доказала свое превосходство на мировой футбольной арене: шесть из восьми участников решающих этапов Мундиаля представляют УЕФА – Франция, Испания, Бельгия, Швейцария, Англия и Норвегия.

Единственной африканской командой, которая вышла в 1/4 финала, стало Марокко – для них это уже второй подряд чемпионат мира с лучшим результатом на континенте. В 2022 году марокканцам удалось даже выйти в полуфинал.

Действующий чемпион мира Аргентина в четвертьфиналах будет бороться не только за себя, но и за честь всей Южной Америки.

Расписание и результаты 1/4 финала чемпионата мира-2026

9 июля, 23:00. Франция – Марокко 2:0

Голы: Мбаппе, 60, Дембеле, 66

Франция первой обеспечила себе место в полуфинале турнира. Судьбу матча решил шестиминутный отрезок, в течение которого французы дважды поразили ворота соперника: на 60-й минуте отличился Килиан Мбаппе, а на 66-й – Усман Дембеле.

Обзор матча Франция – Марокко: смотрите видео от МЕГОГО

10 июля, 22:00. Испания – Бельгия

12 июля, 00:00. Норвегия – Англия

12 июля, 04:00. Аргентина – Швейцария