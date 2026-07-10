Чемпіонат світу остаточно переїхав до США: усі матчі тепер відбуватимуться тільки на території Штатів. Учасники півфіналів остаточно стануть відомі вже 12 липня, повідомляє 24 Канал.

Хто вийшов до чвертьфіналу чемпіонату світу?

Європа вчергове довела свою перевагу на глобальній футбольній арені: шість із восьми учасників вирішальних стадій Мундіалю представляють УЄФА – Франція, Іспанія, Бельгія, Швейцарія, Англія та Норвегія.

Єдиною африканською командою, яка дісталася 1/4 фіналу, стало Марокко – для них це вже другий поспіль чемпіонат світу з найкращим результатом на континенті. У 2022 році марокканцям вдавалося навіть дістатися півфіналу.

Чинний чемпіон світу Аргентина у чвертьфіналах боротиметься не лише за себе, але й за честь усієї Південної Америки.

Розклад та результати 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026

9 липня, 23:00. Франція – Марокко 2:0

Голи: Мбаппе, 60, Дембеле, 66

Франція першою забезпечила собі місце в півфіналі турніру. Долю матчу вирішив шестихвилинний відрізок, протягом якого французи двічі вразили ворота суперника: на 60-й хвилині відзначився Кіліан Мбаппе, а на 66-й – Усман Дембеле.

Огляд матчу Франція – Марокко: дивіться відео від МЕГОГО

10 липня, 22:00. Іспанія – Бельгія

12 липня, 00:00. Норвегія – Англія

12 липня, 04:00. Аргентина – Швейцарія