Легендарная биатлонистка в 42 года дважды победила в местном чемпионате

Финская биатлонистка Кайса Макарайнен отметилась замечательным достижением в местном чемпионате. Она получила две золотые медали.

Еще в 2024 году Кайса Макарайнен возобновила карьеру для участия в чемпионате Финляндии. На тот момент спортсменке был 41 год.

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Невероятное достижение легенды

Сначала Макарайнен стала победительницей в женской эстафете. Несмотря на то, что ее партнерши по команде дважды ходили на круг штрафа и использовали 13 дополнительных патронов, она завоевала для своей команды золотую медаль, опередив соперниц на 2,6 секунды, пишет 24 канал со ссылкой на Общественное Спорт.

Затем финская биатлонистка получила "золото" в спринте. Она не сделала ни одного промаха.

Сама спортсменка отметила, что индивидуальное выступление было тяжелее, чем эстафета.

Справка. Кайса Макарайнен является трехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса. За 16 сезонов на уровне Кубка мира она получила 27 золотых медалей в личных гонках и в целом 85 поднималась на подиум.

Напомним, что спортсменка завершила карьеру в 2020 году.