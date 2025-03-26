На старт одиночного микста вышла 21 команда. В гонке приняла участие олимпийская чемпионка Вита Семеренко, которая в паре с Богданом Борковским представляли Сумскую область, пишет 24 Канал.

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Успешное выступление Виты Семеренко

Победу в одиночной смешанной эстафете праздновали представители Харьковщины – Любовь Кипяченкова и Степан Кинаш. Они на 32,9 секунды опередили вторую команду Харьковской области (Оксана Коваленко и Александр Пономаренко).

"Бронзу" завоевали Вита Семеренко и Богдан Борковский из Сумской области. Они отстали от победителей эстафеты на 49,2 секунды.

Чемпионат Украины 2025. Одиночная смешанная эстафета

1. Харьковская область 1 (Любовь Кипяченкова/Степан Кинаш) 51:34,1

2. Харьковская область 2 (Оксана Коваленко/Александр Пономаренко) +32,9

3. Сумская область 2 (Вита Семеренко/Богдан Борковский) +49,2

Отметим, что для Виты Семеренко эта гонка стала первой с 2023 года. Олимпийская чемпионка отбыла годичную дисквалификацию, которую получила за пропуск трех допинг-тестов. Отстранение продолжалось до 20 марта 2025 года.

В четверг, 27 марта, программу чемпионата Украины по биатлону продолжат суперспринты. Спортсмены команды А, которые принимали участие в Кубке мира, должны присоединиться к соревнованиям в личных гонках.