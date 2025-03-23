Трагедия в семье титулованных биатлонисток случилась в воскресенье, 23 марта. В результате преступных действий российских захватчиков отошла в вечность бабушка сестер Семеренко, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Виты Семеренко.

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Жизнь бабушки забрали проклятые россияне

Олимпийская чемпионка опубликовала фото с разрушенными домами в Краснополье. В одном из них жила бабушка сестер Семеренко.

"Сегодня, 23 марта, перестало биться сердце моей бабушки. 21-го моей бабушке исполнилось 90 лет. Она могла еще жить, но ее жизнь забрали проклятые россияне. Когда насилием стирали мое Краснополье за три дня, они забрали и бабушку. Стерли мой дом, стерли ее жизнь, стерли память. Проклятые нелюди, горите в аду за все зло, которое вы принесли на эту землю. Вы не люди – вы звери, и расплата придет", – написала Вита Семеренко.

Реакция Виты Семеренко на смерть бабушки / фото из инстаграма биатлонистки

Также отреагировала на потерю родной бабушки Валентина Семеренко.

"Погас свет в окошке, тихо ветерок вздыхает. Бабушку родненькую, нежную, добрую, уже забрала вечность", – написала биатлонистка.

Реакция Валентины Семеренко на смерть бабушки / фото из инстаграма биатлонистки

Напомним, что сестры-близняшки Вита и Валентина Семеренко родились в Краснополье. В родном городе они начали спортивную карьеру.

В 2014 году сестры Семеренко в составе сборной Украины стали олимпийскими чемпионками в эстафете.