Защитник Украины Денис Денисюк погиб на фронте 14 марта 2025 года. Воину-спортсмену было всего 28 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.

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Талантливый спортсмен, который отдал жизнь за Украину

Денис Денисюк родился в Житомире. В родном городе окончил школу №3 и поступил в Житомирский национальный агроэкологический университет на факультет "Экономики и менеджмента".

На третьем курсе Дениса призвали для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины. Впоследствии решил посвятить свою жизнь военному делу и подписал контракт с Национальной гвардией Украины. Принимал участие в Антитеррористической операции. За мужество и храбрость был награжден медалью "Ветеран войны - Участник боевых действий".

Денис с детства увлекался каратэ и футболом. В 6 лет пришел в клуб "Додзьо", где дошел до коричневого пояса. Участвовал во всеукраинских и интернациональных соревнованиях, где занимал призовые места. Во время спортивной карьеры получил многочисленные награды и грамоты. Был кандидатом в мастера спорта по каратэ.

"Денис был очень способным и старательным спортсменом. Он хорошо выступал на многочисленных детских соревнованиях, выигрывал немало наград", – рассказала в фейсбуке его тренер Анна Яцкова.

После начала полномасштабного вторжения России Денис стал на защиту Родины. Вместе с отцом воевал на Черниговщине. Имел большой авторитет среди собратьев и командиров.

14 марта сердце воина остановилось. У защитника Украины остались родные, невеста и друзья.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Дениса Денисюка. Вечная память павшему защитнику Украины!