В понедельник, 3 марта, Россия снова обстреляла Одессу с помощью БпЛА. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура.

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Реакция Терлюги на обстрел Одессы

Каратистка написала, что так страшно ей еще не было. Очень близко и громко, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Анжелики Терлюги.

Я уже по-другому воспринимаю такие атаки, потому что не хочу такой жизни для своего ребенка. Сочувствую всем, кто сегодня пострадал. Я плачу от того, что происходит. Ты сидишь на паркинге с маленьким ребенком и собакой и не понимаешь, что, как, куда, когда конец. Где взять силы и решение,

– отметила спортсменка.

Справка. Анжелика Терлюга стала мамой 21 декабря 2024 года. У супругов родилась дочь Николь.

Напомним, что украинская спортсменка является серебряным призером по каратэ Олимпиады-2020.