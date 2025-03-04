У понеділок, 3 березня, Росія знову обстріляла Одесу за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура.

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Реакція Терлюги на обстріл Одеси

Каратистка написала, що так страшно їй ще не було. Дуже близько та гучно, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Анжеліки Терлюги.

Я вже по-іншому сприймаю такі атаки, бо не хочу такого життя для своєї дитини. Співчуваю усім, хто сьогодні постраждав. Я плачу від того, що відбувається. Ти сидиш на паркінгу із маленькою дитиною та собакою і не розумієш, що, як, куди, коли кінець. Де взяти сили та рішення,

– зазначила спортсменка.

Довідка. Анжеліка Терлюга стала мамою 21 грудня 2024 року. У подружжя народилася донечка Ніколь.

Нагадаємо, що українська спортсменка є срібною призеркою з карате Олімпіади-2020.