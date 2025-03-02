С началом полномасштабного вторжения Андрей Романов принял решение стать на защиту Украины. Однако пришло известие о гибели спортсмена, пишет 24 канал со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.
Читайте также Грузинский боец UFC признался, кого поддержал в споре между Зеленским и Трампом
Погиб бывший волейболист
После 24 февраля 2022 года Андрей активно волонтерил, а впоследствии и сам присоединился в ряды Сил обороны Украины. В армии он служил как боевой медик.
В Кропивницком Романов выступал за команду Кроп.
Сейчас трудно подобрать какие-то слова. Знакомый, товарищ, друг, родной человек. Он всегда был таким... позитивчиком,
– написали в клубе.
У Андрея остались жена и маленький сын.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Андрея Романова. Вечная память и слава защитнику Украины!