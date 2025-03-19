Захисник України Денис Денисюк загинув на фронті 14 березня 2025 року. Воїну-спортсмену було лише 28 років, пише 24 Канал з посиланням на Житомирську міську раду.

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Талановитий спортсмен, який віддав життя за Україну

Денис Денисюк народився в Житомирі. У рідному місті закінчив школу №3 та вступив до Житомирського національного агроекологічно університету на факультет "Економіки та менеджменту".

На третьому курсі Дениса призвали для проходження служби в лавах Збройних сил України. Згодом вирішив присвяти своє життя військовій справі та підписав контракт з Національною гвардією України. Брав участь в Антитерористичній операції. За мужність та хоробрість був нагороджений медаллю "Ветеран війни - Учасник бойових дій".

Денис змалку захоплювався карате та футболом. У 6 років прийшов до клубу "Додзьо", де дійшов до коричневого поясу. Брав участь у всеукраїнських та інтернаціональних змаганнях, де займав призові місця. Під час спортивної кар'єри отримав численні нагороди та грамоти. Був кандидатом у майстри спорту з карате.

"Денис був дуже здібним та старанним спортсменом. Він добре виступав на численних дитячих змаганнях, вигравав чимало нагород", – розповіла у фейсбуці його тренерка Анна Яцкова.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Денис став на захист Батьківщини. Разом з батьком воював на Чернігівщині. Мав великий авторитет серед побратимів та командирів.

14 березня серце воїна зупинилося. У захисника України залишилися рідні, наречена та друзі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Дениса Денисюка. Вічна пам'ять полеглому захиснику України!