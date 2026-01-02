79-летний украинский преподаватель установил мировой рекорд, "взорвавшись" на чемпионате Европы

В начале декабря 2025 года в молдавском Кишиневе состоялся чемпионат Европы по гиревому спорту. Международные соревнования собрали около 300 спортсменов из 16 стран.

Украина на чемпионате Европы была представлена в виде 25 спортсменов. Среди них был старший преподаватель кафедры физического воспитания Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" Юрий Васильев, пишет 24 Канал со ссылкой на Kharkiv Sport City

Как 79-летний украинец установил мировой рекорд?

Украинец в свои 79 лет сумел покорить соревнования. Васильев не просто стал чемпионом Европы по гиревому спорту, но и установил мировой рекорд.

Украинский преподаватель стал автором нового мирового рекорда в упражнении "длинный цикл" с двумя гирями.

Васильев не только торжествовал на Евро, но и помог украинской сборной выиграть общекомандный зачет. Украине удалось опередить сборные Италии и Польши.

Какие успехи украинцев в гиревом спорте?