Україна на чемпіонаті Європи була представлена у вигляді 25 спортсменів. Серед них був старший викладач кафедри фізичного виховання Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Юрій Васильєв, пише 24 Канал із посиланням на Kharkiv Sport City

Як 79-річний українець встановив світовий рекорд?

Українець у свої 79 років зумів підкорити змагання. Васильєв не просто став чемпіоном Європи із гирьового спорту, а й встановив світовий рекорд.

Український викладач став автором нового світового рекорду у вправі "довгий цикл" із двома гирями.

Васильєв не лише тріумфував на Євро, а й допоміг українській збірній виграти загальнокомандний залік. Україні вдалось випередити збірні Італії та Польщі.

Днями 16-річний українець Ігор Самуненков увійшов до топ-20 чемпіонат світу з бліцу, посівши 19-те місце. На цих змаганнях молодий шахіст із України змусив говорити про себе весь світ. Чого тільки вартувала зустріч із титулованим норвежцем Магнусом Карлсеном, для якого матч українцем не був "легкою прогулянкою".

Які успіхи українців у гирьовому спорті?