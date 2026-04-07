Проклятие наконец-то завершилось: футболист, после голов которого погибали селебрити, закончил карьеру

Аарон Рэмзи в свое время был знаковым игроком для лондонского Арсенала. Но большинство футбольных фанов знают валлийца из-за связанного с ним "проклятия знаменитостей": после его голов часто умирали известные люди.

Теперь звезды шоу-бизнеса, политики и другие селебрити могут наконец-то выдохнуть: Рэмзи официально объявил в своем инстаграме, что завершает профессиональную карьеру.

Смотрите также Суперкомпьютер назвал победителей Лиги чемпионов: Лунин и Забарный без трофея

Почему Рэмзи решил закончить с футболом?

В свои 35 лет атакующий хавбек уже не нашел для себя места в европейском футболе. Последним его клубом в Старом Свете стал родной Кардифф Сити, после чего Рэмзи отправился доигрывать в Мексику в состав тамошнего Пумас.

В обращении к болельщикам Аарон отметил, что это было сложное решение, но он благодарен своей семье, каждому клубу, за который выступал, и особенно национальной сборной, частью которой было для него настоящей привилегией.

В чем заключается "проклятие знаменитостей" Рэмзи?

Как отмечает Википедия, пользователи сети и таблоиды заметили странную связь между голами Аарона Рэмзи и сообщениями о смерти известных людей. Немало знаменитостей так или иначе умирали именно после того, как Рэмзи отмечался забитыми мячами.

Среди "жертв" хавбека такие деятели как лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен, визионер и основатель Apple Стив Джобс, ливийский диктатор Муаммар Каддафи, певица и актриса Уитни Хьюстон, актер Пол Уокер, комик Робин Уильямс, бывший президент США Джордж Буш-старший, певец Дэвид Боуи, актер Алан Рикман, королева Великобритании Елизавета II, дизайнер Джорджо Армани.

Проклятие стало таким мемом, что даже когда Рэмзи практически перестал забивать, его все равно в шутку "обвиняли" в злоключениях с селебрити. Например, сообщение о смерти Папы Римского Франциска поступило вскоре после того, как в 2025 году Рэмзи временно стал в Кардиффе исполняющим обязанности тренера одновременно с ролью игрока.