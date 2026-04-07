Для команд украинцев расчеты программы неутешительны: одна из них может завершить борьбу уже в четвертьфинале, а другая остановится в шаге от решающего матча, пишет Opta Analyst.

Кто фавориты суперкомпьютера в четвертьфиналах Лиги чемпионов?

Наиболее очевидной парой аналитической модели представляется противостояние лондонского Арсенала и лиссабонского Спортинга. Шансы на победу "канониров" здесь более 78%.

Зато очень близкой по силам и шансам является пара ПСЖ и Ливерпуля. 58% проведенных симуляций все же завершались в пользу команды Ильи Забарного.

Бавария с вероятностью 62% пройдет Реал, при котором в стартовом составе ожидаем увидеть Андрея Лунина. А Барселоне суперкомпьютер дает 68% на проход мадридского Атлетико.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

С учетом четвертьфинальных симуляций Opta практически не верит в итоговый успех Спортинга и Атлетико – около 3% шанса на трофей. Ливерпуль и Реал имеют не намного лучшую ситуацию с 6% и почти 9% соответственно.

В полуфиналах борьбу, согласно прогнозу суперкомпьютера, завершат ПСЖ и Барселона. А в решающий поединок попадают Бавария и Арсенал.

Именно лондонский клуб аналитическая программа считает главным фаворитом Лиги чемпионов. Вероятность его победы сейчас составляет 28%, в то время как у мюнхенцев 21%.

Как пишет Sportingnews, Арсенал никогда ранее не выигрывал главный клубный трофей Европы. Ближе всего команда подобралась в 2006 году, когда под руководством Арсена Венгера проиграла в финале Барселоне.

Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов