Европейский клуб заинтересован в трансфере игрока лидера УПЛ

Амстердамский Аякс планирует усилить атакующее звено команды в зимнее трансферное окно. Нидерландский клуб нацелился на игрока киевского Динамо.

В сферу интересов "божьих сыновей" попал Назар Волошин. В услугах вингера "бело-синих" заинтересован лично главный тренер Джон ван'т Схип, сообщает 24 канал со ссылкой на FootballTransfers.

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Волошин нужен Аяксу

Аякс срочно ищет варианты усиления фланга полузащиты. Ранее нидерландский коллектив рассматривал Рауля Моро из Вальядолида, выступающего в испанской Ла Лиге.

Однако 22-летний игрок получил травму пере ключицу. Из-за чего его трансфер в чемпионат Нидерландов зимой не состоится.

В итоге главным фаворитом на переход в амстердамский клуб стал Назар Волошин. По данным статистического портала Transfermarkt, трансферная стоимость вингера Динамо оценивается в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Назар Волошин сыграл в 25 матчах за киевское Динамо во всех турнирах. На счету вингера столичного клуба один забитый мяч и семь результативных передач.