У сферу інтересів "божих синів" потрапив Назар Волошин. У послугах вінгера "біло-синіх" зацікавлений особисто головний тренер Джон ван'т Схіп, повідомляє 24 канал із посиланням на FootballTransfers.

Читайте також Неочікуваний трансфер: Шахтар продасть Сікана у турецький клуб

Волошин потрібен Аяксу

Аякс терміново шукає варіанти посилення флангу півзахисту. Раніше нідерландський колектив розглядав Рауля Моро із Вальядоліда, що виступає в іспанській Ла Лізі.

Однак 22-річний гравець отримав травму пере ключицю. Через що його трансфер в чемпіонат Нідерландів взимку не відбудеться.

У результаті головним фаворитом на перехід в амстердамський клуб став Назар Волошин. За даними статистичного порталу Transfermarkt, трансферна вартість вінгера Динамо оцінюється в 4 мільйони євро.

У поточному сезоні Назар Волошин зіграв у 25 матчах за київське Динамо у всіх турнірах. На рахунку вінгера столичного клубу один забитий м'яч та сім результативних передач.