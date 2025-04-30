В России очередной приступ победобесия: на футбольном матче провели акцию к 9 мая
- 29 апреля в Москве, во время полуфинала Кубка России по футболу, состоялась пропагандистская акция "Бессмертный полк", где игроки вышли на поле с портретами советских участников Второй мировой войны.
- Власти России планируют проводить подобные пропагандистские мероприятия на всех матчах Кубка и чемпионата до 9 мая.
Страна-агрессор превратила 9 мая в пропагандистскую клоунаду. Шабаш с признаками победобесия состоялся во время матча Кубка России по футболу.
29 апреля в Москве состоялся полуфинал Кубка России, в котором встречались местные команды Спартак и Динамо. Однако футбола в этом поединке было совсем мало, пишет 24 Канал.
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Акция "Бессмертный полк" на матче в Москве
Культ победобесия полностью заменил спортивный компонент. На футбольное поле игроки обеих команд, в том числе легионеры, вышли с портретами советских участников Второй мировой войны. Эту пропагандистскую акцию под названием "Бессмертный полк" россияне проводят на 9 мая.
В перерыве между таймами зрителей кормили гречкой из "полевой кухни" люди в камуфляжной форме. На стадионе фанатов Спартака и Динамо развлекала актриса Екатерина Гусева, известная участием в сериале "Бригада". Она пела песню "Нам нужна одна победа" из фильма "Белорусский вокзал" (1971 года).
Особенно кринжово выглядела фанатская трибуна. Там разношерстные болельщики Спартака напевали "Катюшу". В это время слова песни транслировались на табло стадиона. Поэтому самого футбола на этом матче было мало.
Пропагандистская акция на футбольном матче / фото из российских СМИ
Сообщается, что власти России проведут подобные пропагандистские акции на всех матчах Кубка и чемпионата до 9 мая. Поэтому футбольным организациям УЕФА и ФИФА стоит хорошо подумать, прежде чем допускать представителей страны-агрессора к международным турнирам.