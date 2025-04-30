Футбольный клуб ЦСКА Москва, который ассоциируется с российской захватнической армией, в мае проведет гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА. Приглашение сыграть в этом поединке получил экс-игрок сборной Франции, Челси и Реала Клод Макелеле, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Легенда сборной Франции сыграет в России

"Сборная европейских легенд" будет собрана из представителей клубов, с которыми "кони" сыграли в еврокубковом сезоне-2004/05.

Кроме Макелеле, свое участие в матче подтвердили бразилец Андерсон Полга, экс-защитник Милана и ПСЖ Марио Епес из Колумбии, камерунец Жереми Нжитап, который играл за Челси и Реал. Матч планируют провести 18 мая в Москве.

Отметим, что Клод Макелеле во время игровой карьеры защищал цвета французских клубов Брест, Нант, Марсель, ПСЖ. В Испании полузащитник играл за Сельту и мадридский Реал. В период с 2003 по 2008 выступал за лондонский Челси, где его партнером по команде был украинец Андрей Шевченко. В составе сборной Франции становился вице-чемпионом мира.

Летом 2023 года Макелеле откликнулся на предложение сыграть в благотворительном матче в поддержку Украины, который состоялся на "Стэмфорд Бридж". Тогда француз был в команде Шевченко.

Напомним, что недавно окончательно опорочил свою репутацию легенда Ромы Франческо Тотти. "Император" посетил Москву по приглашению российских букмекеров.