Футбольний клуб ЦСКА Москва, який асоціюється із російською загарбницькою армією, у травні проведе гала-матч на честь 20-річчя перемоги в Кубку УЄФА. Запрошення зіграти у цьому поєдинку отримав ексгравець збірної Франції, Челсі та Реалу Клод Макелеле, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Легенда збірної Франції зіграє у Росії

"Збірна європейських легенд" буде зібрана з представників клубів, з якими "коні" зіграли у єврокубковому сезоні-2004/05.

Окрім Макелеле, свою участь у матчі підтвердили бразилець Андерсон Полга, ексзахисник Мілана та ПСЖ Маріо Єпес з Колумбії, камерунець Жеремі Нжітап, який грав за Челсі та Реал. Матч планують провести 18 травня у Москві.

Зазначимо, що Клод Макелеле під час ігрової кар'єри захищав кольори французьких клубів Брест, Нант, Марсель, ПСЖ. В Іспанії півзахисник грав за Сельту та мадридський Реал. У період з 2003 по 2008 виступав за лондонський Челсі, де його партнером по команді був українець Андрій Шевченко. У складі збірної Франції ставав віце-чемпіоном світу.

Влітку 2023 року Макелеле відгукнувся на пропозицію зіграти у благодійному матчі на підтримку України, який відбувся на "Стемфорд Брідж". Тоді француз був у команді Шевченка.

Нагадаємо, що нещодавно остаточно зганьбив свою репутацію легенда Роми Франческо Тотті. "Імператор" відвідав Москву на запрошення російських букмекерів.