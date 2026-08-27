"Пропал без вести": полиция разыскивает известного футболиста из Венгрии

Бывший футболист АПЛ и сборной Венгрии Акош Бужаки пропал без вести. 44-летнего экс-полузащитника не видели с 18 августа.

Правоохранительные органы уже начали поиски футболиста, который в свое время выступал в английской Премьер-лиге. Сейчас его родные и бывшие клубы надеются на хорошие новости, пишет The Sun.

Отец не знал о пропаже сына

Об исчезновении 44-летнего Бужаки стало известно после того, как полиция объявила его в розыск. По официальной информации, бывший футболист в последний раз выходил на связь 18 августа, а его нынешнее местонахождение неизвестно.

Отец спортсмена рассказал, что даже не знал о розыске сына. По его словам, в последнее время Акош много времени проводил в Греции, где работал в строительной сфере.

Родственник также отметил, что в последний раз общался с Бужаки примерно неделю назад. Никаких подробностей об обстоятельствах исчезновения футболиста пока не сообщается.

Ситуация вызвала беспокойство и в бывших клубах венгра. "Куинз Парк Рейнджерс" и "Плимут" уже отреагировали на новость, выразив надежду, что их бывшего игрока удастся найти живым и невредимым.

Играл в Премьер-лиге и за сборную Венгрии

Бужаки хорошо известен болельщикам английского футбола. Самым заметным этапом его карьеры стало выступление за "Куинз Парк Рейнджерс", с которым он играл в Премьер-лиге в сезоне 2011/12.

На протяжении карьеры полузащитник также защищал цвета "Портсмута" и "Плимута". На международном уровне Бужаки представлял сборную Венгрии.

Профессиональную карьеру футболиста он завершил в 2013 году. После этого Бужаки ушел из большого футбола, а в последние годы, по словам его отца, работал в строительной сфере в Греции.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать местонахождение бывшего футболиста.