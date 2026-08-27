Правоохоронці вже розпочали пошуки гравця, який свого часу виступав в англійській Прем'єр-лізі. Наразі його рідні та колишні клуби сподіваються на добрі новини, пише The Sun.

Батько не знав про зникнення сина

Про зникнення 44-річного Бужакі стало відомо після того, як поліція оголосила його в розшук. За офіційною інформацією, колишній футболіст востаннє був на зв'язку 18 серпня, а його теперішнє місцезнаходження невідоме.

Батько спортсмена розповів, що навіть не знав про пошуки сина. За його словами, останнім часом Акош багато часу проводив у Греції, де працював у будівельній сфері.

Родич також зазначив, що востаннє спілкувався з Бужакі приблизно тиждень тому. Жодних подробиць щодо обставин зникнення футболіста наразі не повідомляється.

Ситуація викликала занепокоєння і в колишніх клубах угорця. Куїнз Парк Рейнджерс та Плімут уже відреагували на новину, висловивши надію, що їхнього ексгравця вдасться знайти живим і неушкодженим.

Грав у Прем'єр-лізі та за збірну Угорщини

Бужакі добре відомий уболівальникам англійського футболу. Найбільш помітним етапом його кар'єри став виступ за Куїнз Парк Рейнджерс, із яким він грав у Прем'єр-лізі в сезоні-2011/12.

Упродовж кар'єри півзахисник також захищав кольори Портсмута та Плімута. На міжнародному рівні Бужакі представляв збірну Угорщини.

Професійну кар'єру футболіста він завершив у 2013 році. Після цього Бужакі відійшов від великого футболу, а останніми роками, за словами його батька, займався роботою у будівельній сфері в Греції.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати місцезнаходження колишнього футболіста.