Аль-Наср с дублем Роналду разбил Аль-Хиляль в чемпионате Саудовской Аравии

В чемпионате Саудовской Аравии продолжается напряженная борьба. За награды элитного дивизиона страны соревнуются сразу три команды – Аль-Иттихад, Аль-Хиляль и Аль-Наср.

Аль-Хиляль – Аль-Наср 1:3

Голы: Али Аль-Булаихи, 62 – Али Аль-Хассан, 45+4, Роналду, 47, 88 (П)

В пятницу, 4 апреля, состоялся 26-й тур Саудовской Про-лиги-2024/2025. В одном из матчей Аль-Хиляль принимал дома ожесточенного соперника из столицы Аль-Наср, пишет 24 канал.

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Важная победа Аль-Насра

В первом тайме команды играли осторожно, контролируя мяч. Аль-Хиляль и Аль-Наср пытались иногда создавать опасные моменты, пытаясь открыть счет.

Сначала Сергей Милинкович-Савич из Аль-Хиляля мог открывать счет, но попал в перекладину. В конце первого тайма Аль-Наср забил гол усилиями Али Аль-Хассана.

В начале второй половины игры "Рыцари Неджда" удвоили преимущество. Забитым мячом отметился Криштиану Роналду, который стал для португальца 930-м в его карьере.

Спустя 15 минут "голубая волна" сумела отыграть отставание в один мяч. Гол забил Али Аль-Булаихи. А в конце матча Криштиану Роналду оформил дубль, реализовав пенальти.

Таким образом матч завершился победой Аль-Насра со счетом 3:1. "Рыцари Неджда занимают третье место в турнирной таблице Саудовской Про-лиги, приблизившись к Аль-Хилялю на три очка.