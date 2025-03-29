Руководство "Рыцарей Неджда" планирует уволить Пиоли с должности главного тренера. На будущее итальянца в команде повлияли несколько факторов, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport Italia.

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Что не так с Пиоли

По имеющейся информации, руководство Аль-Насра планирует уволить Стефано Пиоли из-за плохих результатов в чемпионате Саудовской Аравии. Также итальянский специалист имеет проблемы с коллективом.

В частности, у Пиоли напряженные отношения со звездой Аль-Насра Криштиану Роналду. Однако главным фактором, который влияет на будущее тренера в клубе – это результаты во внутреннем чемпионате.

К слову. Стефано Пиоли возглавил Аль-Наср в сентябре 2024 года. Контракт итальянца с саудовским клубом рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

В текущей кампании Аль-Наср занимает третье место в Саудовской Про-лиге. "Рыцари Неджда" имеют в своем активе 51 зачетный балл после 25 сыгранных туров.

В следующем матче Аль-Наср сыграет против принципиального соперника Аль-Хиляля, который занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Игра состоится в пятницу 4 апреля в 21:00 по киевскому времени.