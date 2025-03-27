Соглашение Криштиану с Аль-Насром истекает летом 2025 года. По окончании сезона легендарный португалец может получить статус свободного агента, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Читайте также Легендарный Роналду получил награду перед матчем сборной Португалии

Мечта может стать реальностью

Криштиану Роналду может подписать временное соглашение с Интером Майами, чтобы сыграть на Клубном чемпионате мира-2025. Затем португалец может разорвать контракт и вернуться в Аль-Наср.

По имеющейся информации, "цапли" не против подписать контракт с португальцем. Однако до конкретных переговоров дело не дошло. Роналду может стать третьим игроком клуба Бекхэма, кроме Месси и Бускетса, с высокой зарплатой.

К слову. Клубный чемпионат мира состоится в Соединенных Штатах Америки. Проведение турнира запланировано с 15 июня по 15 июля 2025 года.

Напомним, что в текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл в 33 матчах за Аль-Наср во всех турнирах. Легендарный форвард имеет в своем активе 28 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду может сыграть за другой клуб на КЧМ 2025 года. Португальский нападающий может вернуться в Реал для участия в турнире в США.