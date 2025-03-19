Речь идет о мадридском Реале. "Сливочные" собираются рассмотреть незаурядный вариант, который может стать интересным пиар-ходом, сообщает 24 Канал со ссылкой на El Gol Digital.

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Красивая история для обеих сторон

Руководство "галактикос" раздумывает о краткосрочной аренде Криштиану. Благодаря такому трансферу 40-летний игрок получит шанс для "Last Dance" в составе Реала на клубном чемпионате мира.

Этот турнир в новом формате продлится с 15 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 клуба из шести конфедераций.

К слову. За "сливочных" Роналду выступал с 2009 по 2018 год. За этот период он стал лучшим бомбардиром в истории испанского клуба и завоевал с ним 16 трофеев, среди которых четыре триумфа в Лиге чемпионов.

Отметим, что в нынешнем сезоне звездный португалец провел 33 матча в составе Аль-Насра. Он записал себе актив 28 голов и 4 результативные передачи.

Напомним, что накануне Криштиану Роналду покорилось интересное бомбардирское достижение. Он после 30 лет забил больше мячей, чем до этого.