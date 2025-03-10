В понедельник, 10 марта, состоялся второй матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов сезона-2024/2025 между Аль-Насром и Эстеглялем. Первая игра завершилась 0:0, сообщает 24 канал.

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Роналду продолжает забивать

Аль-Наср в первом тайме полностью превосходил гостей из Тегерана. "Рыцари Неджда" дважды отличились в воротах Эстегляля. На старте матча гол забил новичок саудитов Джон Дуран.

Впоследствии хозяева поля заработали пенальти. Криштиану Роналду реализовал 11-метровый и побил собственный рекорд по количеству голов. Этот гол стал 464-м в карьере португальца, который он забил после 30 лет.

Интересно. Криштиану Роналду до 30 лет отметился 463 голами за свою долговременную карьеру.

В конце второго тайма игроки Аль-Насра вышли в контратаку. Джон Дуран забил свой второй гол в игре и сделал счет 3:0. В итоге матч завершился победой саудитов, которые шагают в следующий раунд азиатской Лиги чемпионов.