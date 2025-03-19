Йдеться про мадридський Реал. "Вершкові" збираються розглянути непересічний варіант, який може стати цікавим піар-ходом, повідомляє 24 Канал із посиланням на El Gol Digital.

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Красива історія для обох сторін

Керівництво "галактікос" роздумує про короткострокову оренду Кріштіану. Завдяки такому трансферу 40-річний гравець отримає шанс для "Last Dance" у складі Реала на клубному чемпіонаті світу.

Цей турнір у новому форматі триватиме з 15 червня до 13 липня 2025 року. У ньому візьмуть участь 32 клуби з шести конфедерацій.

До слова. За "вершкових" Роналду виступав з 2009 по 2018 рік. За цей період він став найкращим бомбардиром в історії іспанського клубу та здобув з ним 16 трофеїв, серед яких чотири тріумфи в Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні зірковий португалець провів 33 матчі у складі Аль-Насра. Він записав собі актив 28 голів і 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що напередодні Кріштіану Роналду підкорилося цікаве бомбардирське досягнення. Він після 30 років забив більше м'ячів, ніж до цього.