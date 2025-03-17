Гости одержали победу со счетом 3:1. В их стартовом составе вышел звездный защитник Серхио Рамос, который запомнился хамским поведением в отношении соперников, сообщает 24 Канал.

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Далекое от образцового поведение

Первое проявление агрессии от испанца произошло в первом тайме. Легенда Реала ударил локтем Пабло Бенневендо, но не получил за это даже желтой карточки. После этого он еще и высказал претензии к мексиканскому защитнику, обвинив того в симуляции.

Как Серхио Рамос ударил соперника локтем в лицо: смотрите видео

А уже под конец поединка арбитр не простил грубость защитнику Монтеррея. Серхио Рамос был удален после пинка по заднице Гильермо Мартинесу Аяле.

За что удалили Серхио Рамоса: смотрите видео

Интересно. После этого матча оборвалась результативная серия Серхио Рамоса. Он отмечался голами в трех поединках подряд в составе Монтеррея.

Отметим, что сейчас "бело-синие" занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Мексики. От лидера клуб Серхио Рамоса отстает на восемь очков.