В воскресенье, 23 марта, состоялся матч между Португалией и Данией в Лиге наций. Перед игрой Криштиану Роналду получил очередную награду, сообщает 24 канал со ссылкой на 433.

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Какую награду получил Роналду

Криштиану Роналду получил награду Книги рекордов Гиннеса за достижения в сборной Португалии. Звездный форвард получил наибольшее количество международных побед в составе национальной команды.

Криштиану Роналду за свою долгую карьеру вместе со сборной Португалии выиграл в 132 матчах. Всего легендарный нападающий сыграл в 212 матчах за национальную команду и оформил 133 забитых мяча и 20 результативных передач.

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса / Фото 433

Со сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл два трофея. В 2016 году форвард торжествовал на Евро во Франции, а в сезоне 2018/2019 победил в Лиге наций.