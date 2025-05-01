Роналду сенсационно вылетел из азиатской Лиги чемпионов и шокировал фанатов реакцией: странное видео

Звездный португалец снова не смог выиграть главный трофей в Азии. На сей раз на пути Аль-Насра стал клуб из Японии Кавасаки Фронтале.

Пока в европейской Лиге чемпионов проходят матчи 1/2 финала, подходит к завершению аналогичный турнир в Азии. Местная ЛЧ отличается от привычного нам турнира по формату, сообщает 24 Канал.

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Роналду без трофея

Начиная с четвертьфинала, команды проводят по одному матчу на каждой стадии, а все игры проходят в одной стране. На этот раз в полуфинал попали японский Кавасаки Фронтале, а также три аравийских клуба – Аль-Ахли, Аль-Хиляль и Аль-Наср.

За последних выступает Криштиану Роналду, который в 1/2 финала сошелся против японской команды. Явным фаворитом был Аль-Наср, но команда разочаровала своих фанатов. Подопечные Пиоли проиграли 2:3, а один из голов за аравийцев провел экс-игрок Ливерпуля Садио Мане.

Роналду же особо ничем не запомнился в этой встрече и покинул поле в отчаянии. Фанаты поймали странный момент после матча, когда Криштиану ходил по газону и разговаривал сам с собой, активно жестикулируя.

Видео странного поведения Роналду:

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Таким образом, португалец снова остался без главного трофея Азии. В финале Кавасаки Фронтале будут противостоять Аль-Ахли. Для обеих команд это дебютный выход в финал азиатской ЛЧ. Матч пройдет 3 мая.