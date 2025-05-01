Поки в європейській Лізі чемпіонів проходять матчі 1/2 фіналу, підходить до завершення аналогічний турнір в Азії. Місцева ЛЧ відрізняється від звичного нам турніру за форматом, повідомляє 24 Канал.

До теми Роналду вирвав перемогу для Аль–Насра у чемпіонаті Саудівської Аравії: відео неймовірних голів

Роналду без трофея

Починаючи із чвертьфіналу, команди проводять по одному матчу на кожній стадії, а всі ігри проходять в одній країні. Цього разу до півфіналу потрапили японський Кавасакі Фронтале, а також три аравійські клуби – Аль-Ахлі, Аль-Хіляль і Аль-Наср.

За останніх виступає Кріштіану Роналду, який в 1/2 фіналу зійшовся проти японської команди. Явним фаворитом був Аль-Наср, але команда розчарувала своїх фанатів. Підопічні Піолі програли 2:3, а один з голів за аравійців провів ексгравець Ліверпуля Садіо Мане.

Роналду ж особливо нічим не запам'ятався у цій зустрічі та залишив поле у розпачі. Фанати зловили дивний момент після матчу, коли Кріштіану ходив по газону та розмовляв сам із собою, активно жестикулюючи.

Відео дивної поведінки Роналду:

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Таким чином, португалець знову залишився без головного трофея Азії. У фіналі Кавасакі Фронтале протистоятимуть Аль-Ахлі. Для обох команд це дебютний вихід у фінал азійської ЛЧ. Матч пройде 3 травня.