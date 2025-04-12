В чемпіонаті Саудівської Аравії цього вікенду проходять ігри 27 туру сезону 2023-2024. Особлива увага фанатів прикута до Аль-Насру, за який виступає Кріштіану Роналду, повідомляє 24 Канал.

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Роналду запалює

Цього тижня команда португальця зустрічалась вдома із середняком турніру Аль-Ріядом. Матч почався не надто вдало для команди Піолі, адже гості виграли перший тайм з мінімальним рахунком.

Але після перерви Аль-Наср зміг зробити камбек і головним героєм матчу став як раз Роналду. Протягом восьми хвилин Кріштіану оформив дубль після передав від Садіо Мане.

Спочатку португалець замкнув простріл вінгера перед порожніми воротами Аль-Ріяда. А другий гол Роналду вийшов дуже красивим. М'яч ідеально ліг на ногу нападнику, який злету з-за меж карного майданчика забив гостям переможний гол.

Відео дубля Роналду:

Таким чином, Кріштіану поступово наближається до показника у тисячу точних ударів за кар'єру. Наразі їх у Роналду 933, з яких 30 – у поточному сезоні.

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Перемога дозволила Аль-Насру скоротити відставання від Аль-Хіляля, воно тепер складає один бал. Лідером таблиці за сім турів до фінішу є Аль-Іттіхад, який випереджає команду Роналду на вісім балів.