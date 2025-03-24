Господарі після додаткового часу здобули перемогу з рахунком 5:2. Один із м'ячів "лузітанів" забив Кріштіану Роналду.

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Фантастичний показник результативності

Легендарний форвард відзначився голом на 72-й хвилині зустрічі. Він скористався відскоком від голкіпера та пробив у порожні ворота.

Цим голом зірковий португалець переписав історію футболу. Кріштіану став першим гравцем, який забивав за національну команду 22 роки поспіль, повідомляє 24 Канал із посиланням на IFFHS.

Як Роналду встановив рекорд: дивіться у відеоогляді матчу Португалія – Данія

Довідка. Дебютний гол за збірну Португалії Роналду забив у червні 2004 року у ворота Греції. Всього на його рахунку 136 забитих м'ячів – абсолютний рекорд на міжнародному рівні.

Зазначимо, що перед стартом поєдинку з Данією Кріштіану Роналду отримав нагороду Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість перемог у складі національної збірної (132) та вже встиг покращити своє досягнення.