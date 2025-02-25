Роналду принес победу для Аль-Насра в матче Про-лиги Саудовской Аравии: видеообзор игры

Недавно Аль-Наср потерпел обидное поражение в матче Про-лиги Саудовской Аравии против Аль-Иттифака. Однако "Рыцари Неджда" продолжают бороться за самые высокие места в чемпионате.

Аль-Вахда – Аль-Наср 0:2

Голы: Роналду, 48, Мане, 90+10 (П)

Во вторник, 25 февраля, состоялись матчи 22-го тура Про-лиги Саудовской Аравии сезона-2024/2025. В одном из них Аль-Вахда дома принимала Аль-Наср, сообщает 24 канал.

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Роналду решил судьбу матча

Матч в Мекке начался с курьезной ситуации. Автобус Аль-Насра сломался по дороге на стадион. Тем не менее команды все-таки вышли на поле, хотя с задержкой в час.

Первый тайм между Аль-Вахдой и Аль-Насром прошел довольно спокойно. Оба коллектива создавали опасные моменты, но дело до забитых мячей не дошло.

В начале второй половины игры Криштиану Роналду взялся за дело. Ведь его команде нужно добывать очки, чтобы оставаться в борьбе за чемпионство.

Легендарный португалец уже на 48-й минуте поединка открыл счет голам на стадионе в Мекке. Звездный форвард "Рыцарей Неджда" эффектно замкнул головой подачу с фланга.

В компенсированное арбитром время Роналду заработал пенальти, попав в руку соперника. Португалец отдал право Садио Мане пробить 11-метровый, который он уверенно реализовал. Матч завершился со счетом 2:0.