Александр Усик вместе со своей командой в пятницу, 21 февраля, прилетел в Эр-Рияд. Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе посетит бой Джозеф Паркер – Мартин Баколе, пишет 24 Канал.

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Усик побывал на матче команды Роналду

Перед вечером бокса Усик успел сходить на футбол. В Эр-Рияде как раз состоялся матч между командами Аль-Наср и Аль-Иттифак.

Перед поединком Усик выразил поддержку титулованному португальцу Криштиану Роналду и его команде.

"Я и моя команда поддерживают Аль-Наср. Вперед, Криш! Вперед, Криш!", – сказал Усик.

Во время перерыва в матче Александр вышел на поле стадиона в желто-синей футболке Аль-Насра и поздравил болельщиков. Фотографии с боксером опубликовала клубная пресс-служба "Рыцарей Неджда".

Усик в футболке Аль-Насра / фото из инстаграма саудовского клуба

Отметим, что присутствие Усика не помогло команде Роналду. Аль-Наср уступил сопернику со счетом 2:3, а звездный португалец не отметился ни одним результативным действием.