Легендарный футболист включил Забарного в символическую сборную чемпионата Англии
- Алан Ширер включил Илью Забарного в символическую сборную по итогам 35-го тура АПЛ.
- Забарный провел 90 минут в матче, где Борнмут победил Арсенал 2:1.
- В сезоне-2024/2025 Забарный сыграл 36 матчей за Борнмут.
- Борнмут встретится с Астон Виллой 10 мая в 19:30.
Легенда АПЛ Алан Ширер включил Илью Забарного в символическую сборную. Он составил список по итогам 35-го тура чемпионата Англии.
Алан Ширер сделал свою версию символической сборной по итогам 35-го тура АПЛ. В нее вошел и Илья Забарный, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети чемпионата Англии.
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Символическая сборная 35-го тура АПЛ
В рамках 35-го тура Борнмут победил Арсенал со счетом 2:1. Илья Забарный провел на поле все 90 минут.
Украинский защитник попал в символическую сборную, которую составил Алан Ширер по итогам тура.
Символическая сборная 35-го тура АПЛ / Фото из соцсетей АПЛ
Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 36 матчей за Борнмут во всех турнирах.
Отметим, что в субботу, 10 мая, Борнмут встретится с Астон Виллу. Противостояние начнется в 19:30.