Легендарный футболист включил Забарного в символическую сборную чемпионата Англии

Легенда АПЛ Алан Ширер включил Илью Забарного в символическую сборную. Он составил список по итогам 35-го тура чемпионата Англии.

Алан Ширер сделал свою версию символической сборной по итогам 35-го тура АПЛ. В нее вошел и Илья Забарный, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети чемпионата Англии.

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Символическая сборная 35-го тура АПЛ

В рамках 35-го тура Борнмут победил Арсенал со счетом 2:1. Илья Забарный провел на поле все 90 минут.

Украинский защитник попал в символическую сборную, которую составил Алан Ширер по итогам тура.



Символическая сборная 35-го тура АПЛ / Фото из соцсетей АПЛ

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 36 матчей за Борнмут во всех турнирах.

Отметим, что в субботу, 10 мая, Борнмут встретится с Астон Виллу. Противостояние начнется в 19:30.