Алан Ширер зробив свою версію символічної збірної за підсумками 35-го туру АПЛ. До неї увійшов і Ілля Забарний, пише 24 канал з посиланням на соцмережі чемпіонату Англії.

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Символічна збірна 35-го туру АПЛ

В межах 35-го туру Борнмут переміг Арсенал з рахунком 2:1. Ілля Забарний провів на полі усі 90 хвилин.

Український захисник потрапив до символічної збірної, яку склав Алан Ширер за підсумками туру.



Символічна збірна 35-го туру АПЛ / Фото з соцмереж АПЛ

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 36 матчів за Борнмут у всіх турнірах.

Відзначимо, що в суботу, 10 травня, Борнмут зустрінеться з Астон Віллу. Протистояння розпочнеться о 19:30.