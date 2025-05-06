Футбольний клуб Динамо Київ офіційно оголосив про підписання 25-річного колумбійця Анхеля Торреса. Південноамериканський легіонер перейшов до "біло-синіх" у статусі вільного агента, пише 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.

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Що відомо про новачка Динамо

Контракт з Анхелем Торресом підписаний на три роки. Угода діятиме до червня 2028 року. Останнім клубом Торреса був австралійський Сентрал Кост Марінерс, який він покинув влітку 2024-го. Упродовж року колумбієць перебував без клубу та не мав ігрової практики.

Анхель Торрес підписав контракт з Динамо / фото ФК Динамо

Анхель Торрес народився 6 квітня 2000 року у столиці Колумбії Боготі. Він вихованець клубу "Реал Академія". У віці 18 років перебрався до Європи.

Спочатку вінгер підписав контракт з Порту. Однак грав переважно за юнацьку команду, з якою став переможцем Юнацької ліги УЄФА. На турнірі він зіграв у 8 матчах та забив 2 гол.

У 2021 році Анхель перейшов до Альверки, де зіграв лише 4 матчі. Влітку 2022 року Торрес підписав контракт з мальтійським клубом Бальцан. У 23 матчах він забив 15 м'ячів та став третім найкращим бомбардиром чемпіонату.

Наступним клубом колумбійця став австралійський Сентрал Кост Марінерс. За його участі команда стала чемпіоном Австралії. Влітку 2024 року Динамо планувало підписати Торреса. Однак тоді проти футболіста порушили справу у зґвалтуванні. Нещодавно його було виправдано.

Анхель грає на позиції вінгера. З однаковим успіхом він може зіграти на обох флангах атаки. У Динамо Торрес виступатиме під номером 17.

Статистика Анхеля Торреса

Сентрал Кост Марінерс (Австралія) – 33 матчі, 15 голів, 7 асистів

Бальцан (Мальта) – 29 матчів, 16 голів, 7 асистів

Порту Б (Португалія) – 19 матчів, 1 гол, 1 асист

Порту U-19 (Португалія) – 8 матчів, 2 голи, 1 асист

Альверка (Португалія) – 4 матчі

Трансферна вартість Анхеля Торреса становить 300 тисяч євро. Наступний матч Динамо зіграє 9 травня проти житомирського Полісся.