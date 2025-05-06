Київське Динамо та Олександрія продовжують боротись за чемпіонство УПЛ. Трійку найкращих замикає донецький Шахтар, який дещо відклеївся від боротьби за першу позицію. Полісся, Карпати та Кривбас борються за четверту сходинку, яка гарантує потрапляння у Лігу конференцій.

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Якщо Динамо бореться за перше місце, то у їх ключового нападника Владислава Ваната подвійна боротьба. Форвард своєю результативністю допомагає команді зберігати позицію на вершині та водночас йде лідером у бомбардирських перегонах за три тури до закінчення сезону УПЛ-2024/2025.

24 Канал розповідає про шість футболістів УПЛ, які протягом сезону забили 10 та більше м'ячів, а також оцінює шанси наздогнати динамівця Владислава Ваната.

Владислав Ванат (Динамо) – 17 голів



Владислав Ванат – лідер бомбардирських перегон УПЛ / Фото Динамо

У сезоні-2024/2025 Владислав Ванат розкрився на усі сто. 23-річний нападник вже наколотив 17 голів у 25-ти зіграних матчах (1876 хвилин), із них два м'ячі були із пенальті, та відзначився 3 гольовими передачами.

Владислав забиває вже у чотирьох матчах УПЛ поспіль. Якби не безгольовий поєдинок проти Лівого Берега, ця серія могла б тривати вже сім ігор підряд. Однак у грі проти "лелек" Владислав не пішов із поля без результативних дій. Нападник відзначився асистом у першому голі киян на Андрія Ярмоленка.

Загалом у цьому сезоні Ванат тричі відзначався дублями. По два голи динамівець забивав у ворота Оболоні, Інгульця та найближчому переслідувачу за чемпіонство Олександрії.

Загалом у поточному сезоні Ванат взяв участь у 41-му поєдинку в усіх турнірах – 21 гол і 8 асистів.

Із ким у Динамо ще зіграє у сезоні-2024/2025:

УПЛ. Полісся – Динамо (9 травня, о 18:00)

(9 травня, о 18:00) Фінал Кубка України. Шахтар – Динамо (14 травня, о 18:00)

(14 травня, о 18:00) УПЛ. Чорноморець – Динамо

УПЛ. Динамо – Колос

Єгор Твердохліб (Кривбас) – 11 голів



Єгор Твердохліб / Фото Кривбаса

Одразу троє футболістів перетнули позначну у 10 голів. Одним із них є лідер Кривбаса Єгор Твердохліб – 11 голів у 20 матчах (1247 хвилин). Твердохліб на відміну від Ваната усі свої м'ячі забив із гри.

Нагадаємо, що 24-річний футболіст перейшов у Кривбас лише у січні минулого року, коли покинув Минай. Єгор підписав контракт із криворізьким клубом до кінця 2027-го року.

До прикладу, у минулому розіграші УПЛ-2023/2024 Твердохліб відзначився лише 3 м'ячами та 2 гольовими передачами у 22-х зустрічах за "лисиць".

Єгор Твердохліб забив 11 голів та віддав 3 асисти у 24-х іграх поточного сезону у футболці Кривбаса.

Матчі, які залишилось провести Кривбасу в УПЛ:

УПЛ. Кривбас – Лівий Берег (7 травня, о 13:00)

УПЛ. Кривбас – Колос (11 травня, о 13:00)

УПЛ. Кривбас – Оболонь

УПЛ. Полісся – Кривбас

Найближчий поєдинок проти Лівого Берега буде мати характер перенесеного. Команда Юрія Вернидуба бореться за четверту позицію у таблиці української першості. Якщо Кривбас переможе "лелек", то зрівняється за очками із четвертим Поліссям та п'ятими Карпатами, у яких вже є по 43 бали.

Георгій Судаков (Шахтар) – 11 голів



Георгій Судаков / Фото Шахтаря

Другим футболістом, який забив 11 голів у цьому розіграші УПЛ-2024/2025, є лідер Шахтаря Георгій Судаков. Таку кількість м'ячів 10-ка "гірників" забив у 24-х іграх (2023 хвилини). Із них два м'ячі були забиті із 11-метрової позначки.

А це вже більша статистика, аніж показав Судаков у попередньому сезоні УПЛ-2023/2024, коли було 10 голів та 6 асистів у 34-х іграх.

Через ушкодження Георгій пропустив українське "Класичне" проти київського Динамо та увійшов у заявку, але залишився на лаві запасних Шахтаря у попередньому турі УПЛ проти Чорноморця із Одеси. Востаннє Судаков виходив на футбольне поле 23 квітня, коли "гірники" вибили із півфіналу Кубка України житомирське Полісся (1:0). У тому поєдинку атакувальний півзахисник вийшов на поле на 82-й хвилині замість Артема Бондаренка ще за нульового рахунку.

Найрезультативніший матч у рамках УПЛ-2024/2025 Судаков провів 6 жовтня 2024 року. Тоді Шахтар вдома знищив черкаське ЛНЗ (5:1). Георгій оформив покер (чотири голи) та ще й віддав асист на Олександра Зубкова, який тепер виступає за турецький Трабзонспор.

В усіх турнірах поточного сезону Судаков відзначився 13 голами та 6 асистами у 35-ти матчах донеччан.

Незіграні матчі Шахтаря у сезоні-2024/2025:

УПЛ. Зоря – Шахтар (9 травня, 15:30)

Фінал Кубка України. Шахтар – Динамо (14 травня, 18:00)

УПЛ. Інгулець – Шахтар

УПЛ. Рух – Шахтар

Після 27-ми турів Шахтар йде третім, набравши 57 балів. Відставання від лідера сезону Динамо вже є нереальним – 10 очок. Натомість до Олександрії відставання "гірників" складає 6 очок.

Олексій Гуцуляк (Полісся) – 11 голів



Олексій Гуцуляк / Фото Полісся

Третім футболістом, який вже відзначився 11 м'ячами, став правий вінгер житомирського Полісся Олексій Гуцуляк. Для цього йому знадобилось 26 матчів (2166 хвилин), а один із голів було забито із пенальті.

Він вже переплюнув статистику тогорічного сезону-2023/2024, коли відзначився 9 м'ячами та 4 асистами у 32-х іграх за Дніпро-1 в усіх турнірах.

Гуцуляк поповнив зграю "вовків" влітку 2024-го, коли підписав контракт на 2 роки (до 30 червня 2026-го). Відтоді Олексій перетворився у справжнього лідера Полісся. Така результативність Олексія позитивно впливає на результати житомирян, які йду у зоні кваліфікації Ліги конференцій.

Команда Імада Ашура бореться за четверте місце із львівськими Карпатами, у яких по 43 очки, а також із криворізьким Кривбасом (40 балів).

Загалом у цьому сезоні Гуцуляк забив 12 голів та віддав 4 асисти у 31-му матчі в усіх турнірах.

Решта матчів Полісся:

УПЛ. Полісся – Динамо (9 травня, 18:00)

УПЛ. Зоря – Полісся

УПЛ. Полісся – Кривбас

Олександр Філіппов (Олександрія) – 10 голів



Олександр Філіппов / Фото Олександрії

Олександрія точно задоволена та не прогадала із трансфером Олександра Філіппова. Досвідчений 32-річний форвард перебрався у команду Руслана Ротаня у липні 2024-го та став найкращим бомбардиром колективу – 10 голів у 24-х матчах УПЛ-2024/2025 (1924 хвилин). Один із голів був забитий із пенальті. Контракт футболіста із Олександрією розрахований до кінця наступного сезону-2025/2026.

Для порівняння, у попередньому сезоні-2023/2024 Філіппов, коли ще грав за Дніпро-1, відзначився 9 голами та 3 гольовими передачами у 27-ми іграх в усіх турнірах.

Востаннє Філіппов забивав ще у ворота київської Оболоні 11 березня 2025 року. Відтоді Олександр мовчить. Щоправда, із 12-го по 25-те квітня нападник не брав участі у трьох матчах УПЛ. Причина – ушкодження. У попередньому турі УПЛ проти Полісся повернувся на футбольне поле та допоміг Олександрії здобути виїзну перемогу 1:2, хоча сам результативними діями не відзначався.

Ця звитяга дозволила команді Руслана Ротаня не відпустити Динамо у боротьбі за чемпіонство. Різниця між клубами у 4 бали на користь киян.

Олександр Філіппов забив 10 голів та віддав асист у 25-ти матчах сезону-2024/2025.

З ким ще має зіграти Олександрія:

УПЛ. Карпати – Олександрія (11 травня, 18:00)

УПЛ. Олександрія – Верес

УПЛ. Чорноморець – Олександрія

Артем Бондаренко (Шахтар) – 10 голів



Артем Бондаренко / Фото Шахтаря

Артем Бондаренко – другий гравець Шахтаря у топ-6 бомбардирських перегон УПЛ-2024/2025. За три тури до закінчення поточного розіграшу української еліти, Бондаренко відзначився 10 голами у 26-ти матчах (1941 хвилин).

У попередньому турі УПЛ Бондаренко відзначився за системою "гол плюс пас" у матчі проти Чорноморця, який закінчився розгромною перемогою "гірників" 0:3.

Найрезультативніший матч у сезоні-2024/2025 Бондаренко провів проти Карпат, коли оформив хет-трик у ворота львів'ян. Шахтар у тому поєдинку проїхався по команді Владислава Лупашка, яка грала у відкритий футбол 5:2.

Артем Бондаренко відзначився 10 голами та 7 асистів у 37-ми матчах Шахтаря в усіх турнірах.

У минулому сезоні-2023/2024 півзахисник Шахтаря відзначився 6 м'ячами та 8 асистами у 31-му матчі в усіх турнірах.

Хто входить у топ-10 бомбардирів УПЛ-2024/2025

Місце Футболіст Клуб Кількість голів Із пенальті Кількість матчів Хвилини 7. Амбросій Чачуа Карпати Львів 9 0 26 2145 8. Бруніньйо Карпати Львів 8 3 21 1519 9. Пилип Будківський Зоря Луганськ 8 1 23 1816 10. Петар Мічін Зоря Луганськ 8 0 26 2006

Прогноз Favbet

У Favbet не вірять, що комусь із переслідувачів буде до снаги перегнати результативність Владислава Ваната. Саме йому віддають усі лаври найкращого бомбардира сезону УПЛ-2024/2025 – 1,01.

Коефіцієнт 200 стоїть одразу на чотирьох переслідувачів динамівця – Філіппова, Гуцуляка, Твердохліба та Судакова. Найменше вірять у Бондаренка – 500.