Киевское Динамо и Александрия продолжают бороться за чемпионство УПЛ. Тройку лучших замыкает донецкий Шахтер, который несколько отклеился от борьбы за первую позицию. Полесье, Карпаты и Кривбасс борются за четвертую строчку, которая гарантирует попадание в Лигу конференций.
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Если Динамо борется за первое место, то у их ключевого нападающего Владислава Ваната двойная борьба. Форвард своей результативностью помогает команде сохранять позицию на вершине и одновременно идет лидером в бомбардирской гонке за три тура до окончания сезона УПЛ-2024/2025.
24 Канал рассказывает о шести футболистах УПЛ, которые в течение сезона забили 10 и более мячей, а также оценивает шансы догнать динамовца Владислава Ваната.
Владислав Ванат (Динамо) – 17 голов
Владислав Ванат – лидер бомбардирских перегонов УПЛ / Фото Динамо
В сезоне-2024/2025 Владислав Ванат раскрылся на все сто. 23-летний нападающий уже наколотил 17 голов в 25-ти сыгранных матчах (1876 минут), из них два мяча были с пенальти, и отметился 3 голевыми передачами.
Владислав забивает уже в четырех матчах УПЛ подряд. Если бы не безголевой поединок против Левого Берега, эта серия могла бы продолжаться уже семь игр подряд. Однако в игре против "аистов" Владислав не ушел с поля без результативных действий. Нападающий отметился ассистом в первом голе киевлян на Андрея Ярмоленко.
Всего в этом сезоне Ванат трижды отмечался дублями. По два гола динамовец забивал в ворота Оболони, Ингульца и ближайшему преследователю за чемпионство Александрии.
Всего в текущем сезоне Ванат принял участие в 41-м поединке во всех турнирах – 21 гол и 8 ассистов.
С кем у Динамо еще сыграет в сезоне-2024/2025:
- УПЛ. Полесье – Динамо (9 мая, в 18:00)
- Финал Кубка Украины. Шахтер – Динамо (14 мая, в 18:00)
- УПЛ. Черноморец – Динамо
- УПЛ. Динамо – Колос
Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 11 голов
Егор Твердохлеб / Фото Кривбасса
Сразу трое футболистов пересекли отметку в 10 голов. Одним из них является лидер Кривбасса Егор Твердохлеб – 11 голов в 20 матчах (1247 минут). Твердохлеб в отличие от Ваната все свои мячи забил с игры.
Напомним, что 24-летний футболист перешел в Кривбасс только в январе прошлого года, когда покинул Минай. Егор подписал контракт с криворожским клубом до конца 2027-го года.
К примеру, в прошлом розыгрыше УПЛ-2023/2024 Твердохлеб отметился лишь 3 мячами и 2 голевыми передачами в 22-х встречах за "лис".
Егор Твердохлеб забил 11 голов и отдал 3 ассиста в 24-х играх текущего сезона в футболке Кривбасса.
Матчи, которые осталось провести Кривбассу в УПЛ:
- УПЛ. Кривбасс – Левый Берег (7 мая, в 13:00)
- УПЛ. Кривбасс – Колос (11 мая, в 13:00)
- УПЛ. Кривбасс – Оболонь
- УПЛ. Полесье – Кривбасс
Ближайший поединок против Левого Берега будет иметь характер перенесенного. Команда Юрия Вернидуба борется за четвертую позицию в таблице украинского первенства. Если Кривбасс победит "аистов", то сравняется по очкам с четвертым Полесьем и пятыми Карпатами, у которых уже есть по 43 балла.
Георгий Судаков (Шахтер) – 11 голов
Георгий Судаков / Фото Шахтера
Вторым футболистом, забившим 11 голов в этом розыгрыше УПЛ-2024/2025, является лидер Шахтера Георгий Судаков. Такое количество мячей 10-ка "горняков" забил в 24-х играх (2023 минуты). Из них два мяча были забиты с 11-метровой отметки.
А это уже большая статистика, чем показал Судаков в предыдущем сезоне УПЛ-2023/2024, когда было 10 голов и 6 ассистов в 34-х играх.
Из-за повреждения Георгий пропустил украинское "Классическое" против киевского Динамо и вошел в заявку, но остался на скамейке запасных Шахтера в предыдущем туре УПЛ против Черноморца из Одессы. Последний раз Судаков выходил на футбольное поле 23 апреля, когда "горняки" выбили из полуфинала Кубка Украины житомирское Полесье (1:0). В том поединке атакующий полузащитник вышел на поле на 82-й минуте вместо Артема Бондаренко еще при нулевом счете.
Самый результативный матч в рамках УПЛ-2024/2025 Судаков провел 6 октября 2024 года. Тогда Шахтер дома уничтожил черкасское ЛНЗ (5:1). Георгий оформил покер (четыре гола) да еще и отдал ассист на Александра Зубкова, который теперь выступает за турецкий Трабзонспор.
Во всех турнирах текущего сезона Судаков отметился 13 голами и 6 ассистами в 35-ти матчах донетчан.
Несыгранные матчи Шахтера в сезоне-2024/2025:
- УПЛ. Заря – Шахтер (9 мая, 15:30)
- Финал Кубка Украины. Шахтер – Динамо (14 мая, 18:00)
- УПЛ. Ингулец – Шахтер
- УПЛ. Рух – Шахтер
После 27-ми туров Шахтер идет третьим, набрав 57 баллов. Отставание от лидера сезона Динамо уже является нереальным – 10 очков. Зато до Александрии отставание "горняков" составляет 6 очков.
Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11 голов
Алексей Гуцуляк / Фото Полесья
Третьим футболистом, который уже отметился 11 мячами, стал правый вингер житомирского Полесья Алексей Гуцуляк. Для этого ему понадобилось 26 матчей (2166 минут), а один из голов был забит с пенальти.
Он уже переплюнул статистику прошлогоднего сезона-2023/2024, когда отметился 9 мячами и 4 ассистами в 32-х играх за Днепр-1 во всех турнирах.
Гуцуляк пополнил стаю "волков" летом 2024-го, когда подписал контракт на 2 года (до 30 июня 2026-го). С тех пор Алексей превратился в настоящего лидера Полесья. Такая результативность Алексея положительно влияет на результаты житомирян, которые иду в зоне квалификации Лиги конференций.
Команда Имада Ашура борется за четвертое место с львовскими Карпатами, в которых по 43 очка, а также с криворожским Кривбассом (40 баллов).
Всего в этом сезоне Гуцуляк забил 12 голов и отдал 4 ассиста в 31-м матче во всех турнирах.
Остальные матчи Полесья:
- УПЛ. Полесье – Динамо (9 мая, 18:00)
- УПЛ. Заря – Полесье
- УПЛ. Полесье – Кривбасс
Александр Филиппов (Александрия) – 10 голов
Александр Филиппов / Фото Александрии
Александрия точно довольна и не прогадала с трансфером Александра Филиппова. Опытный 32-летний форвард перебрался в команду Руслана Ротаня в июле 2024-го и стал лучшим бомбардиром коллектива – 10 голов в 24-х матчах УПЛ-2024/2025 (1924 минут). Один из голов был забит с пенальти. Контракт футболиста с Александрией рассчитан до конца следующего сезона-2025/2026.
Для сравнения, в предыдущем сезоне-2023/2024 Филиппов, когда еще играл за Днепр-1, отметился 9 голами и 3 голевыми передачами в 27-ми играх во всех турнирах.
Последний раз Филиппов забивал еще в ворота киевской Оболони 11 марта 2025 года. С тех пор Александр молчит. Правда, с 12-го по 25-е апреля нападающий не участвовал в трех матчах УПЛ. Причина – повреждения. В предыдущем туре УПЛ против Полесья вернулся на футбольное поле и помог Александрии одержать выездную победу 1: 2, хотя сам результативными действиями не отличался.
Эта победа позволила команде Руслана Ротаня не отпустить Динамо в борьбе за чемпионство. Разница между клубами в 4 балла в пользу киевлян.
Александр Филиппов забил 10 голов и отдал ассист в 25-ти матчах сезона-2024/2025.
С кем еще должна сыграть Александрия:
- УПЛ. Карпаты – Александрия (11 мая, 18:00)
- УПЛ. Александрия – Верес
- УПЛ. Черноморец – Александрия
Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 голов
Артем Бондаренко / Фото Шахтера
Артем Бондаренко – второй игрок Шахтера в топ-6 бомбардирских перегонов УПЛ-2024/2025. За три тура до окончания текущего розыгрыша украинской элиты, Бондаренко отметился 10 голами в 26-ти матчах (1941 минут).
В предыдущем туре УПЛ Бондаренко отличился по системе "гол плюс пас" в матче против Черноморца, который закончился разгромной победой "горняков" 0:3.
Самый результативный матч в сезоне-2024/2025 Бондаренко провел против Карпат, когда оформил хет-трик в ворота львовян. Шахтер в том поединке проехался по команде Владислава Лупашко, которая играла в открытый футбол 5:2.
Артем Бондаренко отметился 10 голами и 7 ассистов в 37-ми матчах Шахтера во всех турнирах.
В прошлом сезоне-2023/2024 полузащитник Шахтера отметился 6 мячами и 8 ассистами в 31-м матче во всех турнирах.
Кто входит в топ-10 бомбардиров УПЛ-2024/2025
|Место
|Футболист
|Клуб
|Количество голов
|С пенальти
|Количество матчей
|Минуты
|7.
|Амбросий Чачуа
|Карпаты Львов
|9
|0
|26
|2145
|8.
|Бруниньо
|Карпаты Львов
|8
|3
|21
|1519
|9.
|Филипп Будковский
|Заря Луганск
|8
|1
|23
|1816
|10.
|Петар Мичин
|Заря Луганск
|8
|0
|26
|2006
Прогноз Favbet
У Favbet не верят, что кому-то из преследователей будет под силу перегнать результативность Владислава Ваната. Именно ему отдают все лавры лучшего бомбардира сезона УПЛ-2024/2025 – 1,01.
Коэффициент 200 стоит сразу на четырех преследователей динамовца – Филиппова, Гуцуляка, Твердохлеба и Судакова. Меньше всего верят в Бондаренко – 500.