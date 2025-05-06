Киевское Динамо и Александрия продолжают бороться за чемпионство УПЛ. Тройку лучших замыкает донецкий Шахтер, который несколько отклеился от борьбы за первую позицию. Полесье, Карпаты и Кривбасс борются за четвертую строчку, которая гарантирует попадание в Лигу конференций.

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Если Динамо борется за первое место, то у их ключевого нападающего Владислава Ваната двойная борьба. Форвард своей результативностью помогает команде сохранять позицию на вершине и одновременно идет лидером в бомбардирской гонке за три тура до окончания сезона УПЛ-2024/2025.

24 Канал рассказывает о шести футболистах УПЛ, которые в течение сезона забили 10 и более мячей, а также оценивает шансы догнать динамовца Владислава Ваната.

Владислав Ванат (Динамо) – 17 голов



Владислав Ванат – лидер бомбардирских перегонов УПЛ / Фото Динамо

В сезоне-2024/2025 Владислав Ванат раскрылся на все сто. 23-летний нападающий уже наколотил 17 голов в 25-ти сыгранных матчах (1876 минут), из них два мяча были с пенальти, и отметился 3 голевыми передачами.

Владислав забивает уже в четырех матчах УПЛ подряд. Если бы не безголевой поединок против Левого Берега, эта серия могла бы продолжаться уже семь игр подряд. Однако в игре против "аистов" Владислав не ушел с поля без результативных действий. Нападающий отметился ассистом в первом голе киевлян на Андрея Ярмоленко.

Всего в этом сезоне Ванат трижды отмечался дублями. По два гола динамовец забивал в ворота Оболони, Ингульца и ближайшему преследователю за чемпионство Александрии.

Всего в текущем сезоне Ванат принял участие в 41-м поединке во всех турнирах – 21 гол и 8 ассистов.

С кем у Динамо еще сыграет в сезоне-2024/2025:

УПЛ. Полесье – Динамо (9 мая, в 18:00)

(9 мая, в 18:00) Финал Кубка Украины. Шахтер – Динамо (14 мая, в 18:00)

(14 мая, в 18:00) УПЛ. Черноморец – Динамо

УПЛ. Динамо – Колос

Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 11 голов



Егор Твердохлеб / Фото Кривбасса

Сразу трое футболистов пересекли отметку в 10 голов. Одним из них является лидер Кривбасса Егор Твердохлеб – 11 голов в 20 матчах (1247 минут). Твердохлеб в отличие от Ваната все свои мячи забил с игры.

Напомним, что 24-летний футболист перешел в Кривбасс только в январе прошлого года, когда покинул Минай. Егор подписал контракт с криворожским клубом до конца 2027-го года.

К примеру, в прошлом розыгрыше УПЛ-2023/2024 Твердохлеб отметился лишь 3 мячами и 2 голевыми передачами в 22-х встречах за "лис".

Егор Твердохлеб забил 11 голов и отдал 3 ассиста в 24-х играх текущего сезона в футболке Кривбасса.

Матчи, которые осталось провести Кривбассу в УПЛ:

УПЛ. Кривбасс – Левый Берег (7 мая, в 13:00)

УПЛ. Кривбасс – Колос (11 мая, в 13:00)

УПЛ. Кривбасс – Оболонь

УПЛ. Полесье – Кривбасс

Ближайший поединок против Левого Берега будет иметь характер перенесенного. Команда Юрия Вернидуба борется за четвертую позицию в таблице украинского первенства. Если Кривбасс победит "аистов", то сравняется по очкам с четвертым Полесьем и пятыми Карпатами, у которых уже есть по 43 балла.

Георгий Судаков (Шахтер) – 11 голов



Георгий Судаков / Фото Шахтера

Вторым футболистом, забившим 11 голов в этом розыгрыше УПЛ-2024/2025, является лидер Шахтера Георгий Судаков. Такое количество мячей 10-ка "горняков" забил в 24-х играх (2023 минуты). Из них два мяча были забиты с 11-метровой отметки.

А это уже большая статистика, чем показал Судаков в предыдущем сезоне УПЛ-2023/2024, когда было 10 голов и 6 ассистов в 34-х играх.

Из-за повреждения Георгий пропустил украинское "Классическое" против киевского Динамо и вошел в заявку, но остался на скамейке запасных Шахтера в предыдущем туре УПЛ против Черноморца из Одессы. Последний раз Судаков выходил на футбольное поле 23 апреля, когда "горняки" выбили из полуфинала Кубка Украины житомирское Полесье (1:0). В том поединке атакующий полузащитник вышел на поле на 82-й минуте вместо Артема Бондаренко еще при нулевом счете.

Самый результативный матч в рамках УПЛ-2024/2025 Судаков провел 6 октября 2024 года. Тогда Шахтер дома уничтожил черкасское ЛНЗ (5:1). Георгий оформил покер (четыре гола) да еще и отдал ассист на Александра Зубкова, который теперь выступает за турецкий Трабзонспор.

Во всех турнирах текущего сезона Судаков отметился 13 голами и 6 ассистами в 35-ти матчах донетчан.

Несыгранные матчи Шахтера в сезоне-2024/2025:

УПЛ. Заря – Шахтер (9 мая, 15:30)

Финал Кубка Украины. Шахтер – Динамо (14 мая, 18:00)

УПЛ. Ингулец – Шахтер

УПЛ. Рух – Шахтер

После 27-ми туров Шахтер идет третьим, набрав 57 баллов. Отставание от лидера сезона Динамо уже является нереальным – 10 очков. Зато до Александрии отставание "горняков" составляет 6 очков.

Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11 голов



Алексей Гуцуляк / Фото Полесья

Третьим футболистом, который уже отметился 11 мячами, стал правый вингер житомирского Полесья Алексей Гуцуляк. Для этого ему понадобилось 26 матчей (2166 минут), а один из голов был забит с пенальти.

Он уже переплюнул статистику прошлогоднего сезона-2023/2024, когда отметился 9 мячами и 4 ассистами в 32-х играх за Днепр-1 во всех турнирах.

Гуцуляк пополнил стаю "волков" летом 2024-го, когда подписал контракт на 2 года (до 30 июня 2026-го). С тех пор Алексей превратился в настоящего лидера Полесья. Такая результативность Алексея положительно влияет на результаты житомирян, которые иду в зоне квалификации Лиги конференций.

Команда Имада Ашура борется за четвертое место с львовскими Карпатами, в которых по 43 очка, а также с криворожским Кривбассом (40 баллов).

Всего в этом сезоне Гуцуляк забил 12 голов и отдал 4 ассиста в 31-м матче во всех турнирах.

Остальные матчи Полесья:

УПЛ. Полесье – Динамо (9 мая, 18:00)

УПЛ. Заря – Полесье

УПЛ. Полесье – Кривбасс

Александр Филиппов (Александрия) – 10 голов



Александр Филиппов / Фото Александрии

Александрия точно довольна и не прогадала с трансфером Александра Филиппова. Опытный 32-летний форвард перебрался в команду Руслана Ротаня в июле 2024-го и стал лучшим бомбардиром коллектива – 10 голов в 24-х матчах УПЛ-2024/2025 (1924 минут). Один из голов был забит с пенальти. Контракт футболиста с Александрией рассчитан до конца следующего сезона-2025/2026.

Для сравнения, в предыдущем сезоне-2023/2024 Филиппов, когда еще играл за Днепр-1, отметился 9 голами и 3 голевыми передачами в 27-ми играх во всех турнирах.

Последний раз Филиппов забивал еще в ворота киевской Оболони 11 марта 2025 года. С тех пор Александр молчит. Правда, с 12-го по 25-е апреля нападающий не участвовал в трех матчах УПЛ. Причина – повреждения. В предыдущем туре УПЛ против Полесья вернулся на футбольное поле и помог Александрии одержать выездную победу 1: 2, хотя сам результативными действиями не отличался.

Эта победа позволила команде Руслана Ротаня не отпустить Динамо в борьбе за чемпионство. Разница между клубами в 4 балла в пользу киевлян.

Александр Филиппов забил 10 голов и отдал ассист в 25-ти матчах сезона-2024/2025.

С кем еще должна сыграть Александрия:

УПЛ. Карпаты – Александрия (11 мая, 18:00)

УПЛ. Александрия – Верес

УПЛ. Черноморец – Александрия

Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 голов



Артем Бондаренко / Фото Шахтера

Артем Бондаренко – второй игрок Шахтера в топ-6 бомбардирских перегонов УПЛ-2024/2025. За три тура до окончания текущего розыгрыша украинской элиты, Бондаренко отметился 10 голами в 26-ти матчах (1941 минут).

В предыдущем туре УПЛ Бондаренко отличился по системе "гол плюс пас" в матче против Черноморца, который закончился разгромной победой "горняков" 0:3.

Самый результативный матч в сезоне-2024/2025 Бондаренко провел против Карпат, когда оформил хет-трик в ворота львовян. Шахтер в том поединке проехался по команде Владислава Лупашко, которая играла в открытый футбол 5:2.

Артем Бондаренко отметился 10 голами и 7 ассистов в 37-ми матчах Шахтера во всех турнирах.

В прошлом сезоне-2023/2024 полузащитник Шахтера отметился 6 мячами и 8 ассистами в 31-м матче во всех турнирах.

Кто входит в топ-10 бомбардиров УПЛ-2024/2025

Место Футболист Клуб Количество голов С пенальти Количество матчей Минуты 7. Амбросий Чачуа Карпаты Львов 9 0 26 2145 8. Бруниньо Карпаты Львов 8 3 21 1519 9. Филипп Будковский Заря Луганск 8 1 23 1816 10. Петар Мичин Заря Луганск 8 0 26 2006

Прогноз Favbet

У Favbet не верят, что кому-то из преследователей будет под силу перегнать результативность Владислава Ваната. Именно ему отдают все лавры лучшего бомбардира сезона УПЛ-2024/2025 – 1,01.

Коэффициент 200 стоит сразу на четырех преследователей динамовца – Филиппова, Гуцуляка, Твердохлеба и Судакова. Меньше всего верят в Бондаренко – 500.