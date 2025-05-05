За чемпіонство борються одразу два українські клуби. І ця боротьба триває не між одвічними суперниками київським Динамо та донецьким Шахтарем. У цьому сезоні-2024/2025 за звання чемпіона УПЛ увімкнулась Олександрія.

До теми Розгромні перемоги Динамо та Шахтаря, Карпати наздогнали Полісся: підсумки 27 туру УПЛ

Хто претендує на єврокубки

Команда Руслана Ротаня після 27 турів поступається нинішньому лідеру сезону Динамо лише 4 очками – 63 проти 67-ми пунктів у киян. Шахтар із 57 очками замикає трійку лідерів.

Не менш напруженою є боротьба за четверту сходинку турнірної таблиці, яка гарантує команді другий раунд кваліфікації Ліги конференцій. Головну боротьбу за це місце ведуть одразу трійка клубів – Полісся Житомир, Карпати Львів та Кривбас Кривий Ріг.

24 Канал розповідає про спекотні перегони за останнє місцем у новому єврокубковому сезоні.

Полісся (Житомир)



Полісся – претендент на Лігу конференцій / Фото житомирського клубу

Президент клубу: Геннадій Буткевич

Головний тренер команди: Імад Ашур

Загальна вартість: 22,9 мільйона євро (дані Transfermarkt)

Наразі четверту позицію таблиці української першості посідає зграя "вовків" із Житомира. У команди Імада Ашура 43 набрані бали.

У попередньому 27-му турі УПЛ-2024/2025 Полісся на власному полі поступились претенденту на чемпіонство Олександрії 1:2. Відзначимо, що із 51-ї хвилини матчу, коли рахунок на табло був рівний 1:1, житомиряни залишились у меншості. Другу жовту картку перед собою побачив грузинський захисник Гіоргі Майсурадзе. Чим скористались гості. На 78-й хвилині Теді Цара вдруге у цьому поєдинку вивів команду Руслана Ротаня уперед 1:2, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Відеоогляд матчу Полісся – Олександрія 1:2

Ця поразка стала для Полісся 6-ю при 11-ти перемогах та 10 мирових. Різниця м'ячів забитих/пропущених у матчах житомирського колективу на користь перший 36:27. У поточному сезоні "вовки" програвали лише Вересу, Олександрії (двічі), Руху, Кривбасу та Динамо.

Довідка. Найкращим бомбардиром Полісся після 27 турів залишається Олексій Гуцуляк – 11 голів (один із пенальті) у 26-ти іграх.

Попереду у команди Ашура дуже непрості три протистояння:

Полісся – Динамо (9 травня, 18:00)

– Динамо (9 травня, 18:00) Зоря – Полісся (дата і час буде відома згодом)

(дата і час буде відома згодом) Полісся – Кривбас (дата і час буде відома згодом)

"Вовки" зійдуться із лідером сезону Динамо, Зорею Младена Бартуловіча, яка йде на сьомому місці, та Кривбасом, який також веде боротьбу за четверту позицію.

Історія зустрічей Полісся проти наступних суперників:

Із Динамо Полісся провело вже 3 очні дуелі. Наразі статистика трішки переважає на користь киян – дві перемоги (2:1, 3:0) при одній поразці у матчі проти "вовків" (3:2). Жоден із лобових поєдинків не закінчувався нічиєю. Усі ігри були зіграні у рамках УПЛ. Капітан Динамо Віталій Буяльський є найкращим бомбардиром очних зустрічей – 3 забиті м'ячі.

Натомість лідер Кривбаса Єгор Твердохліб найбільше серед гравців команди любить забивати Поліссю – 3 голи. Загалом колективи зустрічались між собою 5 разів: по дві перемоги в обох команд та одна мирова.

Також тричі житомиряни грали проти Зорі. "Мужики" ще жодного разу не тріумфували в іграх проти Полісся – поразка та дві нічиї.

Імаду Ашуру та усій команді Полісся доведеться добряче попітніти, аби виграти право представити Україну на єврокубковій арені вже у наступному сезоні-2025/2026.

Нагадаємо, якщо Полісся займе четверту сходинку таблиці УПЛ, то вже не вперше зіграє у єврокубках. Минулого року житомиряни двічі поступились у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій словенській Олімпії із Любляни та закінчили для себе дебютну єврокубкову кампанію (0:2, 1,:2). Єдиний гол у складі українського клубу забив Богдан Кушніренко, який тепер виступає за черкаське ЛНЗ.

Ключові футболісти Полісся Житомир: Едуард Сарапій, Руслан Бабенко, Борис Крушинський, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Батіста.

Карпати (Львів)



Карпати борються за єврокубки / Фото львівського клубу

Президент клубу: Володимир Матківський

Головний коуч команди: Владислав Лупашко

Сумарна вартість: 18,3 мільйона євро (дані Transfermarkt)

Активну боротьбу Поліссю за місце у Лізі конференцій нав'язують львівські Карпати. Поточний сезон-2024/2025 є для львів'ян дебютним після підвищення із Першої ліги України, звідки їх вивів легендарний Мирон Маркевич. Із корабля на бал "леви" увірвались в українську еліту. Під керівництво вже Владислава Лупашка та його помічників львівська команда перетворилась із новачка УПЛ у претендента на єврокубки.

Хоча ще перед стартом сезону і до сьогодні у львівському клубі не роблять гучних заяв чи обіцянок про боротьбу за зону єврокубків. Тренери та футболісти Карпат постійно твердять, що грають від матчу до матчу, тому не хочуть загадувати наперед. Такий процес є цілком правильним, аби не розчарувати вибагливого львівського уболівальника у випадку невиходу у єврокубки.

Після 27-ми турів Карпати посідають 5-ту сходинку, набравши 43 бали (стільки ж у четвертого Полісся). "Зелено-білі" зрівнялись за очками завдяки виїзній перемозі у попередньому турі над Лівим Берегом 3:2. Слід виділити той факт, що львів'яни із 19-ї хвилини грали у меншості після другої жовтої картки для Пабло Альвареса. Хоча друге попередження іспанського опорника є доволі спірним.

Навіть у меншості "леви" вигризли перемогу у господарів завдяки дублю Амбросія Чачуа та автоголу вихованця львівського клубу у складі Лівого Берега Андрія Якиміва.

Відеоогляд матчу Лівий Берег – Карпати

Наразі у Карпат 12 перемог, 7 мирових та 8 поразок. У нинішньому сезоні УПЛ-2024/2025 команда Лупашка поступалась наступним суперникам: Поліссю, Олександрії, Динамо (двічі), Кривбасу, Зорі, Шахтарю та ЛНЗ.

До слова. Найкращим бомбардиром Карпат є багаторічний лідер команди та справжня жива легенда клубу Амбросій Чачуа – 9 голів у 26-ти іграх.

Неймовірно, але безпрограшна серія Карпат в офіційних матчах вже триває 9 поєдинків поспіль. Востаннє львів'яни засмучували своїх фанів ще 23 лютого 2025 року, коли у Києві поступились Динамо 2:0. Це був перший матч "левів" у новому році.

З ким зіграють Карпати у фінальних турах сезону УПЛ:

Карпати – Олександрія (11 травня, 18:00)

– Олександрія (11 травня, 18:00) Колос – Карпати (дата і час буде визначено пізніше)

(дата і час буде визначено пізніше) Карпати – Зоря (дата і час буде визначено пізніше)

Відзначимо, що у першому колі сезону УПЛ Карпати мають гіркий досвід поразок від Олександрії та Зорі. Натомість ще у 14-му турі мінімально вдома здолали Колос завдяки голу Бруніньйо.

Львівський колектив вважається домашньою командою, адже на власному полі легше здобуває позитивний для себе результат. Тому дві із трьох ключових ігор відбудуться на стадіоні "Україна" та можуть зіграти на руку львів'янам. Місцева палка публіка точно пожене улюбленців до перемоги!

Лідери львівських Карпат: Бруніньйо, Бабогло, Педрозу, Чачуа, Мірошниченко, Невес та Альварес.

Кривбас (Кривий Ріг)



Кривбас бореться за місце у єврокубках / Фото криворізького клубу

Власник клубу: Констянтин Караманіц

Головний тренер команди: Юрій Вернидуб

Загальна вартість: 14,05 мільйона євро (дані Transfermarkt)

Криворізький Кривбас посідає 6-ту позицію після 27-ми турів української першості. Як Полісся та Карпати відіграли усі свої матчі, то у "червоно-чорних" є у запасі ще гра проти Лівого Берега, яка буде дограна 7 травня (початок – 13:00).

Перед цією грою команда Юрія Вернидуба набрала 40 балів: 11 перемог, 7 нічиїх та 8 поразок. Якщо Кривбас візьме гору над Лівим Берегом, то зрівняється за набраними очками із житомирянами та львів'янами.

Вже у трьох матчах поспіль криворіжці не знають смаку поразок – одна перемога та дві мирові. Востаннє Кривбас поступався супернику 16 квітня 2025 року, коли вдома був переможений Шахтарем 1:2.

У попередньому 27-му турі Кривбас у Львові не зміг здолати Рух, розписавши нульову мирову. Хоча це не найгірший результат для гостей із Кривого Рогу після згадок змарнованих моментів у тому матчі півзахисника "жовто-чорних" Ярослава Карабіна.

Відеоогляд матчу Рух – Кривбас

Ігри, які залишилось провести Кривбасу:

Кривбас – Лівий Берег (7 травня, 13:00)

– Лівий Берег (7 травня, 13:00) Кривбас – Колос (11 травня, 13:00)

– Колос (11 травня, 13:00) Кривбас – Оболонь (дату і час буде визначно пізніше)

– Оболонь (дату і час буде визначно пізніше) Полісся – Кривбас (дату і час буде визначено пізніше)

Одразу три із чотирьох матчів Кривбас зіграє за підтримки рідних трибун. Найцікавішим серед цих поєдинків буде гра Полісся – Кривбас в останньому турі УПЛ-2024/2025. Це буде зустріч претендентів на четверту позицію.

Єгор Твердохліб забив 11 голів у 20 матчах. Він лише не найкращим бомбардиром Кривбаса, а й посідає другу позицію у перегонах після динамівця Владислава Ванат, у якого 17 м'ячів у 25-ти поєдинках.

Провідні гравці Кривбаса: Іван Дібанго, Єгор Твердохліб, Юрій Вакулко та Артур Микитишин.

Також поблизу топ-6 турнірної таблиці УПЛ-2024/2025 йде луганська Зоря (36 балів), рівненський Верес (35 пунктів) та Рух, який йде дев'ятим (34 очки).