27-й тур став невдалим для команд-господарів – у п'яти поєдинках перемогу святкували гості. Ще три матчі не визначили переможця, пише 24 Канал.

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Основні моменти 27 туру

Поєдинок у Києві між Лівим Берегом та Карпатами відкривав програму 27 туру УПЛ. "Леви" попри вилучення Альвареса здобули виїзну перемогу. Гером матчу став Амбросій Чачуа, який оформив дубль. Львів'яни у боротьбі за єврокубкове місце наздогнали Полісся, зрівнявшись з "вовками" за очками.

Криворізький Кривбас, який теж претендує на 4-те місце, не зумів обіграти Рух. "Жовто-чорні" зберегли ворота "сухими", відібравши важливі очки у підопічних Юрія Вернидуба.

У другий ігровий день свої матчі зіграли Динамо та Шахтар. Волею календаря їхніми суперниками були головні аутсайдери першості – Інгулець та Чорноморець. "Біло-сині" відвантажили команді Василя Кобіна чотири голи, а "гірники" засмутили "моряків" трьома забитими м'ячами.

Невеличку сенсацію створила київська Оболонь. "Пивовари" на виїзді обіграли міцний Верес. Команда Сергія Шищенка здобула перемогу завдяки голам Таранухи та Ільїна. Щоправда рівненські "вовки" весь другий тайм грали вдев'ятьох.

Полісся програє лобовий матч

Центральним поєдинком туру була зустріч Полісся та Олександрії. Підопічні Руслана Ротаня дуже впевнено почувалися в Житомирі. У першому таймі суперники обмінялися голами. На супергол Івана Калюжного "вовки" відповіли влучним ударом Батісти.

На початку другого тайму житомиряни залишилися у меншості. Другу жовту картку заробив правий захисник "вовків" Майсурадзе. Олександрія не пробачає суперникам таких помилок. Албанський легіонер "містян" Теді Цара поставив переможну крапку в матчі.

Результати та відеоогляди матчів 27-го туру УПЛ

Лівий Берег – Карпати 2:3

Голи: Синиця, 33, Бабогло, 73 (автогол) – Чачуа, 30, 59, Якимів, 63 (автогол)

Рух – Кривбас 0:0

Чорноморець – Шахтар 0:3

Голи: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

Інгулець – Динамо 0:4

Голи: Діхтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57

Верес – Оболонь 0:2

Голи: Тарануха, 27, Ільїн, 42

ЛНЗ – Зоря 1:1

Голи: Вантух, 47 (автогол) – Будківський, 61

Колос – Ворскла 0:0

Полісся – Олександрія 1:2

Голи: Батіста, 45+1 – Калюжний, 32, Цара, 78

Турнірна таблиця після 27-го туру УПЛ

У верхній частині таблиці змін не відбулося. Динамо мчить до чемпіонства, випереджаючи на 4 бали Олександрію та на 10 – Шахтар.

Загострилася боротьба за четверте місце. Наразі його утримує Полісся, але йому на п'яти наступають Карпати. Не варто недооцінювати й Кривбас, який має гру в запасі та відстає від "вовків" та "левів" лише на три очки.

На дні турнірної таблиці розташувалися Інгулець та Чорноморець, які періодично міняються місцями. У зоні перехідних матчів знаходяться Лівий Берег та Ворскла. Проте ЛНЗ, Оболонь та Колос ще не гарантували собі спокійного життя.

Таблиця УПЛ після 27 туру / скриншот flashscore.ua

Бомбардирська гонка

У списку бомбардирів пальму першості утримує форвард Динамо Владислав Ванат. На його рахунку 17 голів. Одразу три футболісти мають по 11 забитих м'ячів – Олексій Гуцуляк, Георгій Судаков та Єгор Твердохліб. Однак обігнати динамівського снайпера їм буде дуже складно.

1. Владислав Ванат (Динамо) – 17

2. Георгій Судаков (Шахтар) – 11

3. Олексій Гуцуляк (Полісся) – 11

4. Єгор Твердохліб (Кривбас) – 11

5. Олександр Філіппов (Олександрія) – 10

6. Артем Бондаренко (Шахтар) – 10

7. Амбросій Чачуа (Карпати) – 9

8. Бруніньо (Карпати) – 8

9. Петар Мічин (Зоря) – 8

10. Пилип Будківський (Зоря) – 8

Наступний 28-й тур стартує у п'ятницю, 9 травня. У перший ігровий день Полісся прийматиме Динамо, а Зоря зіграє з Шахтарем.

Один з центральних матчів відбудеться у Львові, де зустрінуться Карпати та Олександрія. Завершиться тур у понеділок, 12 травня. У Києві зіграють Лівий Берег та Інгулець.