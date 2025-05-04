В Першій лізі (другий дивізіон чемпіонату України з футболу) наближається до завершення сезон 2024-2025. Вже скоро стануть відомі команди, які поповнять УПЛ на наступний сезон.

До теми Епіцентр гарантував собі дебютний вихід в УПЛ

Вже достроково одне із місць на підвищення у класі гарантував собі Епіцентр. Команда з Кам'янця-Подільського за три тури до фінішу сезону забезпечила собі перемогу в турнірі. 24 Канал розповідає детальніше про новачка УПЛ.

Прихід сім'ї Гереги

Для Епіцентру це буде дебютний сезон на елітному рівні. Команда була заснована у 2019 році на базі ФК Дунаївці в однойменному містечку на Вінниччині. Переродження клубу стало можливим завдяки приходу нового інвестора.

Як неважко здогадатися, ним стала велика мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр К", яка належить відомим бізнесменам Олександру та Галині Герезі. Вони часто фігурують у списку найбагатших українців та відомі не тільки у бізнесі чи політиці.

У спорті вони нерідко світилися як інвестори у важкій атлетиці, волейболі та футболі. Зокрема Олександр Герега певний час був віцепрезидентом УАФ.



Олександр Герега – один із головних спонсорів клубу / фото Епіцентр

Історія виступів у Другій лізі

Тобто можна допустити, що Епіцентр не відчуває нестачі фінансування, але при цьому клуб і не витрачає великі гроші на посилення. Команда дебютувала у професійному статусі в 2020 році та посів четверте місце в групі А.

Наступний сезон також складався не надто вдало для Епіцентру. На зимову перерву команда пішла п'ятою, але кампанія 2021-2022 так і не була дограна через початок повномасштабної війни.

У 2022-му ПФЛ зайнялась новим формуванням складу команд Першої та Другої ліг. Через зняття багатьох клубів зі змагань Епіцентр був автоматично прийнятий до складу саме Першої ліги. Цим команда скористалась сповна.

Переїзд та Перша ліга

Тоді Епіцентр переїхав у Кам'янець-Подільський з Дунаївців. Кожного сезону після переїзду команда потрапляла у чемпіонську групу та була близькою до підвищення у класі:

2022-2023 – шосте місце

– шосте місце 2023-2024 – четверте місце, програш Вересу в стикових матчах (1:1, 1:3)

– четверте місце, програш Вересу в стикових матчах (1:1, 1:3) 2024-2025 – перше місце, вихід в УПЛ



Команда святкує достроковий вихід в УПЛ / фото ФК Епіцентр

При цьому Епіцентр мав шанс вийти в еліту минулого літа. Через зняття Дніпра-1 УАФ організувала міні-турнір для чотирьох команд, щоб заповнити вакантне місце. "Будівельники" були одним з його учасників, але у півфіналі команда поступилась у гарячій битві Минаю – 3:3, по пенальті – 3:5.

Втім команда Сергія Нагорняка змогла якісно підготуватися до сезону в Першій лізі та пройти його майже без поразок (наразі у команди лише один програш). Саме тренера можна називати головним героєм цього прориву.

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Тренер та гравці

Спеціаліст працював раніше у юнацьких збірних України та нерідко світився в ролі експерта на телебаченні. Робота в Епіцентрі стала дебютною для Сергія в якості головного тренера.



Сергій Нагорняк – головний творець успіху Епіцентру / фото ФК Епіцентр

Нагорняк очолив команду перед сезоном 2022-2023, як раз після її підвищення у класі та переїзду з Дунаївців. Власники клубу запаслись терпінням та не звільняли коуча після перших же невдач.

При цьому тренер обходився без зіркового підсилення, як наприклад Металіст 1925. Склад "біло-синіх" згідно з оцінкою Transfermarkt суттєво поступається харків'янам і Буковині та є співставним із більш скромною Кудрівкою чи Металістом.

Лідери Епіцентру мають у своєму активі максимум кілька сезонів в УПЛ, мінімум єврокубкового досвіду чи легіонерів. Найбільш відомими гравцями клубу є:

воротар Олег Білик , який непогано виступав за Олександрію, Інгулець та Чорноморець (53 матчі в УПЛ)

, який непогано виступав за Олександрію, Інгулець та Чорноморець (53 матчі в УПЛ) правий вінгер Володимир Танчик , який ставав віцечемпіоном УПЛ з Дніпром-1 та грав за Карпати, Олімпік, Севастополь

, який ставав віцечемпіоном УПЛ з Дніпром-1 та грав за Карпати, Олімпік, Севастополь центрхави Євген Запорожець та Єгор Демченко , які мали досвід гри за Оболонь, Інгулець, Колос та Металіст

та , які мали досвід гри за Оболонь, Інгулець, Колос та Металіст нападник Данило Кравчук, який пробував свої сили у Ворсклі та Інгульці



Олег Білик надійно захищає ворота Епіцентру / фото ФК Епіцентр

Щодо останнього, то саме Кравчук лідирує у бомбардирських перегонах Першої ліги – 12 голів у 18-ти матчах. Також виділимо таких цікавих футболістів як центрбеки Степан Григоращук та Владислав Мороз, а також капітан Андрій Беженар.

Стадіон та перспективи в УПЛ

Тож слідкувати за Епіцентром буде цікаво. Ця команда своєю самобутністю та скромними витратами нагадує Лівий Берег, який зараз гідно бореться за збереження прописки в УПЛ.

При цьому потенціал в Епіцентру є куди більший, адже власники за бажання можуть більше інвестувати в команду. Правда, з інфраструктурою у "біло-синіх" проблеми.

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Підопічні Нагорняка виступають на маленькому стадіоні у Кам'янці-Подільському, який носить ім'я Григорія Тонкочеєва. Не будемо акцентувати велику увагу на радянському минулому цього діяча, навряд чи клуб впливає на вибір назви.

Арена банально не підходить для матчів УПЛ як за місткістю (близько 2,5 тисяч місць), так і за іншими технічними вимогами. Тому команді доведеться грати свої ігри в іншому місті.



Стадіон у Кам'янці-Подільському не підходить для матчів УПЛ / фото ФК Епіцентр

Найбільш ймовірним варіантом є Тернопіль. Місцевий стадіон імені Романа Шухевича як мінімум атестований для ігор елітного дивізіону та знаходиться за 150 кілометрів від Кам'янця-Подільського.

Клуб також розглядав варіанти із Хмельницьким або Чернівцями, але арени в цих містах також потребують суттєвої реконструкції. Звісно, завжди можна знайти вільні арени в Києві, Львові чи інших крупних містах, але це буде зовсім далеко від місця дислокації клубу.

З іншого боку, клубів-переселенців завжди було чимало в УПЛ і декотрі з них досягали успіху попри інфраструктурні складнощі. Багато чого залежатиме від літньої трансферної компанії Епіцентру, а також стартового відрізку в еліті.