Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол з пенальті наприкінці першого тайму забив Данило Кравчук, повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Леви" показали зуби: Карпати у меншості обіграли Лівий Берег у матчі з двома автоголами

Історична подія

Цей результат дозволив команді Сергія Нагорняка завчасно гарантувати собі вихід до Української Прем'єр-ліги. Вона набрала 44 очки та стала недосяжною для Металіста 1925, який посідає третє місце та відстає на 13 залікових пунктів.

Клуб з Кам’янця-Подільського вперше в історії зіграє в еліті українського футболу. Він був заснований у 2019 році на базі ФК Дунаївці.

До слова. В минулому сезоні Епіцентр грав у перехідних матчах за право опинитися в УПЛ. Тоді колектив з Хмельницької області програв Вересу.

Зазначимо, що Епіцентр стане першим представником Хмельниччини в еліті українського футболу за останні 30 років. До цього в Прем'єр-лізі грав Темп із Шепетівки, який виступав у Вищій лізі в 1992-1995 роках.