Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти в конце первого тайма забил Даниил Кравчук, сообщает 24 Канал.

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Историческое событие

Этот результат позволил команде Сергея Нагорняка заблаговременно гарантировать себе выход в Украинскую Премьер-лигу. Она набрала 44 очка и стала недосягаемой для Металлиста 1925, который занимает третье место и отстает на 13 зачетных пунктов.

Клуб из Каменца-Подольского впервые в истории сыграет в элите украинского футбола. Он был основан в 2019 году на базе ФК Дунаевцы.

К слову. В прошлом сезоне Эпицентр играл в переходных матчах за право оказаться в УПЛ. Тогда коллектив из Хмельницкой области проиграл Вересу.

Отметим, что Эпицентр станет первым представителем Хмельнитчины в элите украинского футбола за последние 30 лет. До этого в Премьер-лиге играл Темп из Шепетовки, который выступал в Высшей лиге в 1992-1995 годах.