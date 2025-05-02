Левый Берег – Карпаты 2:3

Голы: Синица, 33, Якимов, 62, – Чачуа, 31, 58, Бабогло, 71 (авт.)

Удаление: Альварес, 19 (Карпаты)

Львовские Карпаты приехали в гости к "аистам" в статусе фаворита противостояния. Команда Владислава Лупашко набрала уже 40 баллов в 26-ти турах. В предыдущем матче "зелено-белые" спасли ничью против Оболони 2:2, сообщает 24 Канал.

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"Львы" быстро остались в меньшинстве

"Левый Берег" в 26-м туре УПЛ проиграл на выезде луганской Заре 1:2. Подопечные Виталия Первака перед этой игрой набрали 24 очка и идет на 14-й позиции. А это зона на выбывание в Первую лигу Украины.

С первых минут "львы" больше создавали остроты. Бруниньо пытался подловить голкипера Левого Берега со штрафного, но мяч пролетел над перекладиной.

Уже с 19-й минуты Карпаты начали играть в меньшинстве. После повторной желтой карточки для опорника Альвареса. Очень много эмоций и борьбы было в первом тайме.

На 31-й минуте Костенко прострелил вдоль вратарской площадки, который замкнул на дальней стойке Чачуа – 0:1.

Однако радость львовских болельщиков была недолгой. Уже на 33-й минуте Синица вернул "аистов" в борьбу – 1:1.

Кинарейкин намертво зафиксировал мяч после красивого крученого удара Шастала.

В конце первого тайма обе команды упустили хорошие шансы, чтобы еще до перерыва повести в счете. сначала мяч достался на дальней стойке к Пидлепенцу, Евгений пытался подработать его под рабочую левую, но в последний момент защитник ликвидировал угрозу, а легионер Левого Берега Диего не забил два 100-процентных эпизода.

Уже в компенсированное к тайму время мяч после рикошета от Чачуа едва не залетел в сетку ворот Карпат.

Тайм автоголов

Уже на старте второго тайма Карпаты потеряли Стецькова, который не смог продолжить игру из-за травмы. Вместо него на фланге обороны "зелено-белых" появился Полегенько.

Начало тайма было за хозяевами поля, которые имели на одного игрока больше. Однако "львы" во второй раз в меньшинстве повели в счете 1:2. И снова голевое чувство Чачуа не подвело после розыгрыша штрафного. Дубль от Амбросия.

На 62-й минуте Бруниньо со штрафного едва не закрутил мяч в дальнюю девятку ворот Левого Берега. Механив вытащил мяч из-под перекладины, переведя мяч на угловой. Стандарт не привел сразу к голу, но отбор Очеретько и его прострел закончился третьим взятием ворот хозяев. Автогол от Якимива – 1:3 в пользу Карпат. Львовяне быстро увеличили свое преимущество в меньшинстве до двух голов.

На этом хозяева не опустили рук, а на 71-й минуте благодаря автоголу защитника Бабогла отквитали один мяч – 2:3.

Смотрите видеообзор матча Левый Берег – Карпаты

В конце матча Очеретько обокрал футболиста "аистов" отдал на Краснопира, но Игорь упустил возможность. "Львам" удалось выдержать напряжение и в меньшинстве переиграть Левый Берег.

Карпаты благодаря победе набирают 43 балла и сравниваются по очкам с Полесьем. Правда, житомиряне свой матч 27-го тура против Александрии еще не сыграли (4 мая). Левый Берег с 23 пунктами продолжает идти 14-м.